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Фракція Орбана отримала достатню підтримку, аби стати групою в Європарламенті

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Фракція Орбана отримала достатню підтримку, аби стати групою в Європарламенті
Альянс тепер має право сформувати нову офіційну ультраправу групу Європейського парламенту
фото з відкритих джерел

Politico зазначає, що фракція має право сформувати нову офіційну ультраправу групу Європейського парламенту

Фракція «Патріоти за Європу» прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана отримала достатню підтримку, щоб вважатися офіційною групою в Європейському парламенті. Це сталося опісля заяви бельгійської Vlaams Belang про приєднання до неї. Про це повідомляє Politico.

««Патріоти за Європу» продовжують рости завдяки останньому доданню, бельгійському Vlaams Belang», – написав Золтан Ковач, міжнародний речник Орбана.

Politico зазначає, що альянс має право сформувати нову офіційну ультраправу групу Європейського парламенту. Правила асамблеї вимагають, щоб офіційна група складалася з 23 євродепутатів із семи країн. Офіційні групи сторін отримують фінансові та процедурні переваги.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, імовірно, прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори щодо війни Росії проти України. Його зусилля спрямовані на підрив європейської підтримки України. 

До слова, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час конференції з Путіним Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує наступного тижня здійснити ще кілька «несподіваних» візитів. Про це він розповів кореспонденту Die Weltwoche у літаку дорогою з Москви після зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним. При цьому Орбан не став деталізувати свої плани.

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Теги: Європарламент Віктор Орбан Угорщина

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