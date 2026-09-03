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Україна створить систему підземних сховищ для пального – Міненерго

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна створить систему підземних сховищ для пального – Міненерго
Пріоритетним завданням уряд визначив безперебійне постачання дизельного пального для потреб оборони та критичної інфраструктури
фото ілюстративне

Шмигаль: уряд готує нову систему зберігання нафтопродуктів

В Україні запустили експериментальний проєкт із підземного зберігання пального, у межах якого планують створити розгалужену мережу сховищ. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля у своєму офіційному Telegram-каналі.

Уряд посилює захист запасів пального

Денис Шмигаль провів нараду щодо ситуації на паливному ринку та готовності системи до роботи в умовах воєнних ризиків. До обговорення долучилися представники Міністерства економіки, Міністерства розвитку громад та територій, Державної податкової служби, Державної митної служби, Антимонопольного комітету України та бізнесу.

За словами міністра, наразі ринок пального залишається контрольованим і збалансованим. Наявних ресурсів достатньо для покриття поточних потреб споживачів.

Шмигаль наголосив, що уряд працює над заходами, які мають забезпечити стабільність паливного ринку та безперебійне постачання нафтопродуктів.

Одним із таких кроків стало започаткування експериментального проєкту з підземного зберігання пального. Передбачається створення розгалуженої системи підземних сховищ і належних умов для безпечного зберігання нафтопродуктів.

Пріоритетним завданням уряд визначив безперебійне постачання дизельного пального для потреб оборони та критичної інфраструктури.

«Ці кроки дозволили стабілізувати ситуацію на паливному ринку», – сказав Шмигаль.

Україна розширює маршрути постачання

Окремим напрямом залишається диверсифікація шляхів надходження пального. Особливу увагу уряд приділяє румунському напрямку.

За підсумками нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Румунії Нікушора Дана були досягнуті домовленості щодо розширення логістичних можливостей для перевезень через Румунію.

Йдеться про залізничні та річкові маршрути. Наразі уряди України та Румунії працюють над реалізацією цих домовленостей.

Паралельно держава нарощує запаси пального. За даними Державної митної служби, Державної податкової служби та операторів ринку, станом на початок вересня ресурсів достатньо для забезпечення поточного рівня споживання.

Нагадаємо, український паливний ринок уже стикався з ризиками перебоїв у постачанні. У серпні експерт Сергій Куюн писав про липневу ситуацію, коли на оптовому ринку протягом кількох днів виник реальний дефіцит попри значні обсяги поставок. «Главком» розповідав, які ризики можуть виникнути на паливному ринку взимку.

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Теги: Денис Шмигаль Сергій Куюн держава ринок дизельне пальне Україна пальне

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