Мільярдні прибутки та зв'язки з РФ. Хто контролює ринок напоїв в Україні

Найбільші виробники напоїв контролюються компаніями, зареєстрованими у Нідерландах, на Кіпрі або в Польщі

Ринок безалкогольних напоїв демонструє зростання доходів і ділову активність, але залишається неоднорідним за рівнем прибутковості та фінансової стійкості. Беззаперечним лідером серед компаній є «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» із доходом понад 18 млрд грн у 2025 році. Другу сходинку посідає ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження YC.Market.

Характерною рисою ринку безалкогольних напоїв є активна присутність іноземного капіталу. Частина найбільших виробників контролюється компаніями, зареєстрованими у Нідерландах, на Кіпрі або в Польщі.

Регіональний розподіл

Ринок безалкогольних напоїв найбільше сконцентрований у великих економічних, логістичних і туристичних центрах. Лідером серед областей стала Львівщина – 78 діючих суб’єктів господарювання. До першої п’ятірки також увійшли Дніпропетровська (61), Закарпатська (57), Одеська (54) та Київська області (50). Окремо варто зазначити, що Київ має 154 суб’єкти – це найвищий показник серед усіх населених пунктів.

У зазначених регіонах також сконцентровано більше дистриб’юторів, виробничих підприємств і компаній, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею напоями. Висока позиція Закарпатської області ще може пояснюватися туристичною активністю, значною кількістю закладів громадського харчування та традиційною присутністю виробників мінеральної й питної води.

Найменшу кількість учасників ринку зафіксовано у Волинській (10), Кіровоградській (11), Житомирській (12), Херсонській (12), Рівненській (17) та Сумській (17) областях. Це може бути пов’язано з меншим обсягом локального ринку, нижчою концентрацією виробничих потужностей і тим, що постачання напоїв у ці регіони часто здійснюють компанії, зареєстровані у більших економічних центрах. Окремим чинником для Херсонської області є наслідки повномасштабної війни: окупація частини території, руйнування підприємств, скорочення населення та зниження ділової активності.

Динаміка створення нових компаній

У 2022–2025 роках у сфері виробництва безалкогольних напоїв і мінеральних вод щороку відкривалися нові суб’єкти господарювання: 47 – у 2022 році, 49 – у 2023-му, 37 – у 2024-му. У 2025-му кількість нових реєстрацій повернулася до рівня 2022 року та становила 47 суб’єктів. Найчастіше нові компанії реєструвалися у Києві, Дніпропетровській, Київській, Львівській та Тернопільській областях, хоча склад п’ятірки дещо змінювався залежно від року.

Десятка виробників із найбільшою виручкою за 2025 рік

На графіку представлено 20 найбільших підприємств галузі за обсягом виручки у 2025 році.

Список підприємств очолює ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», яке працює в Україні з 1998 року та спеціалізується на виробництві безалкогольних напоїв, мінеральної й бутильованої води. У 2025 році компанія отримала 18,03 млрд грн доходу та 2,21 млрд грн чистого прибутку, а чисельність її працівників станом на березень 2026 року становила 1 245 осіб. Активи перевищують 10,85 млрд грн, а чиста маржа за 2025 рік становила 12,2%. Компанія на 100% належить нідерландській «КК Беверіджиз Холдингз II B.V.», має філії, 39 ліцензій та 926 транспортних засобів у власності. У 2022 році американська корпорація The Coca-Cola Company оголосила, що призупиняє роботу в РФ. Офіційно оригінальні напої (Coca-Cola, Fanta, Sprite) перестали виробляти на російських заводах, проте в складі корпорації The Coca-Cola Company досі присутні російської юридичні особи – АО «Мултон» та ООО «Мултон партнерс». Це підтверджують дані річного звіту корпорації та офіційні дані з «ЕГРЮЛ/ЕГРИП».

ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» посідає другу сходинку. Підприємство працює з 2003 року та спеціалізується на виробництві мінеральної води й безалкогольних напоїв. На підприємстві працює близько 700 осіб. У 2025 році компанія отримала 3,09 млрд грн доходу та 337,1 млн грн чистого прибутку, а чиста маржа зросла до майже 11%. Компанія на 100% належить кіпрській International Distribution Systems Limited, яка з листопада 2023 року внсена до переліку юридичних осіб, до яких застосовуються санкції РНБО. Частиною акцій компанії (опосередковано близько 34%) володіють підсанкційні підприємці з РФ (зокрема Михайло Фрідман, Петро Авен, Андрій Косогов, Герман Хан з корпоративної групи «Альфа-Груп»). У 2022 році за клопотанням Бюро економічної безпеки (БЕБ) суд заарештував корпоративні права холдингу IDS Ukraine (куди входять ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПраТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» та ТОВ «ІДС Аква Сервіс») та передав їх в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).