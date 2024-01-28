Кому можуть відмовити в призначенні житлової субсидії: роз’яснення

У соціальних виплатах можуть відмовити тим, хто не відповідає певним критеріям

Громадяни України, яким бракує коштів для оплати комунальних послуг у повному обсязі, можуть звернутися за призначенням субсидії. Однак право на допомогу від держави мають не всі. У соціальних виплатах можуть відмовити тим, хто не відповідає певним критеріям.

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Відмовити в отриманні субсидії можуть у таких випадках:

наявність заборгованості за комунальні послуги терміном три місяці і більше;

наявність хоча б одного повнолітнього члена домогосподарства, який не навчається, не працює і не стоїть на обліку як безробітний;

якщо площа квартири становить понад 130 кв.м, а площа будинку – понад 230 кв. м (не стосується багатодітних сімей);

володіння транспортним засобом віком менше п’яти років, або двома чи більше транспортними засобами віком менше 15 років (окрім мопедів і велосипедів);

якщо сім'я не повернула субсидію, яка була виплачена понад належне;

якщо у когось із домогосподарства відкрито депозит на суму 100 тисяч гривень і більше;

якщо протягом року до звернення за субсидією хтось із членів домогосподарства робив покупку на суму понад 50 тисяч гривень (за винятком витрат на лікування та купівлі валюти);

якщо хтось із сім'ї має заборгованість по аліментах терміном три місяці і більше.

Рішення про відмову в призначенні субсидії приймає Пенсійний фонд. Якщо особа є отримувачем житлової субсидії чи пільги або має на них право, вона може подати відповідну заяву онлайн. Для цього слід скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду.

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Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України назвав одну з головних причин втрати субсидії.

До слова, у листопаді 2023 року уряд удосконалив порядок надання житлових субсидій населенню. Тепер Пенсійний фонд може призначати виплати за декларативним принципом.

Як відомо, українці, які не мають змоги опалювати своє житло газом, отримують субсидію на придбання твердого палива. Уряд вирішив подвоїти для них розмір субсидії на опалювальний сезон.