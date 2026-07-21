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Стало відомо, скільки російських НПЗ відновили роботу після атак

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Стало відомо, скільки російських НПЗ відновили роботу після атак
Омський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Найбільші російські нафтопереробні заводи досі простоюють, а повне відновлення галузі може тривати ще кілька місяців

Російські нафтові компанії змогли повернути в роботу менше половини нафтопереробних потужностей, які були пошкоджені внаслідок атак безпілотників упродовж останніх місяців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Коммерсант».

За даними видання, після позапланових ремонтів до продажу пального на біржі повернулися НПЗ сумарною потужністю близько 40 млн тонн на рік. Водночас підприємства загальною потужністю 45 млн тонн досі залишаються зупиненими.

У червні та липні через удари безпілотників роботу припинили щонайменше десять російських нафтопереробних заводів. Зокрема, під атаки потрапили НПЗ «Газпромнефтехим Салават», Сизранський і Саратовський заводи «Роснєфті», Омський НПЗ «Газпром нафти» та «Нижегороднефтеоргсинтез» компанії «Лукойл». Серед підприємств, які зупинилися у червні, – Московський НПЗ і завод «Танеко» в Нижньокамську, що входять до п'ятірки найбільших у Росії.

За оцінками Energy Intelligence, через масовані атаки обсяги нафтопереробки в РФ скорочувалися до 3,5 млн барелів на добу – найнижчого рівня за останні 20 років.

Попри це, співрозмовник «Коммерсанта» в галузі стверджує, що ситуація із дефіцитом бензину поступово покращується. За його словами, останнім часом у роботу вводиться більше потужностей, ніж вибуває. Водночас нафтові компанії активно використовують накопичені запаси пального: резерви бензину скоротилися з 1,7 млн до 1,5 млн тонн.

Раніше джерела Reuters повідомляли, що повне відновлення виробництва бензину та дизельного пального, яке скоротилося приблизно на 25% і 40% відповідно, займе щонайменше два місяці, якщо не буде нових атак. Найсерйозніших пошкоджень зазнав Московський НПЗ – його ремонт може тривати до 2027 року та коштувати близько $1 млрд.

Експерти також зазначають, що найближчими місяцями високий сезонний попит на пальне не дозволить швидко стабілізувати ситуацію. Помітне зростання виробництва очікується лише ближче до кінця року, коли вдасться відновити більшу частину пошкоджених нафтопереробних підприємств.

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Теги: завод ремонт пальне росія

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