Росія оголосила тривогу в Омську, що за 2,5 тис. км від України

У регіоні з найбільшим нафтопереробним заводом РФ евакуювали медичні заклади після повідомлень про загрозу безпілотників

В Омській області Росії, розташованій приблизно за 2,5 тис. км від українського кордону, оголосили безпілотну небезпеку. На тлі загрози атаки БпЛА в регіоні розпочали евакуацію медичних закладів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові Telegram-канали.

В Омській області вдруге від початку повномасштабної війни оголосили режим безпілотної небезпеки. Після отримання відповідного сигналу всі медичні заклади регіону розпочали евакуацію.

Особливу увагу до ситуації привертає те, що в Омську розташований найбільший нафтопереробний завод Росії. За даними джерел, раніше цей об'єкт не ставав ціллю атак.

Відстань від Омська до українського кордону становить близько 2,5 тис. км. Станом на цей момент офіційної інформації про вибухи, ураження об'єктів чи наслідки можливої атаки не надходило.

Нагадаємо, уранці 1 липня безпілотники атакували російську Пензу. За повідомленнями моніторингових пабліків, під ударом опинилися державний підшипниковий завод, підприємство «Маяк» та Пензенський науково-дослідний інститут електромеханічних приладів. Російська влада заявила про нібито успішне відбиття атаки, однак у мережі з'явилися відео із густим димом над територією підприємства «Маяк». Також повідомлялося про можливі влучання по інших об'єктах, які працюють на потреби військово-промислового комплексу РФ.