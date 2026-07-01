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Удар по АЗС на Дніпропетровщині: рятувальники показали наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по АЗС на Дніпропетровщині: рятувальники показали наслідки
Рятувальники ліквідували всі пожежі
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Загинула 43-річна жінка через атаку РФ

Унаслідок нічних російських атак на Дніпропетровщині загинула жінка, троє людей отримали поранення. Серед постраждалих – вагітна жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Дніпровському районі росіяни атакували БпЛА п'ять автозаправних станцій у Дніпрі, Петриківській та Слобожанській громадах. Загинула 43-річна жінка.

Удар по АЗС на Дніпропетровщині: рятувальники показали наслідки фото 1
Удар по АЗС на Дніпропетровщині: рятувальники показали наслідки фото 2

У Синельниківському районі під ударом опинилися п'ять громад. Пошкоджено підприємства, будинок культури, адмінбудівлю, меморіал, гімназію, магазини та АЗС.

На Нікопольщині російські війська обстріляли райцентр та Покровську громаду.

Удар по АЗС на Дніпропетровщині: рятувальники показали наслідки фото 3
Удар по АЗС на Дніпропетровщині: рятувальники показали наслідки фото 4

Рятувальники зазначили, що всі пожежі ліквідовані.

Нагадаємо, російська терористична армія протягом ночі атакувала п'ять автозаправних станцій на Дніпропетровщині.

Зауважимо, що Росія почала атакувати автозаправні станції у прифронтових регіонах України у відповідь на удари українських сил по російській логістиці. Атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

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Теги: АЗС війна ДСНС Дніпропетровщина

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