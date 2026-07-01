Удар по АЗС на Дніпропетровщині: рятувальники показали наслідки

Загинула 43-річна жінка через атаку РФ

Унаслідок нічних російських атак на Дніпропетровщині загинула жінка, троє людей отримали поранення. Серед постраждалих – вагітна жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Дніпровському районі росіяни атакували БпЛА п'ять автозаправних станцій у Дніпрі, Петриківській та Слобожанській громадах. Загинула 43-річна жінка.

У Синельниківському районі під ударом опинилися п'ять громад. Пошкоджено підприємства, будинок культури, адмінбудівлю, меморіал, гімназію, магазини та АЗС.

На Нікопольщині російські війська обстріляли райцентр та Покровську громаду.

Рятувальники зазначили, що всі пожежі ліквідовані.

Нагадаємо, російська терористична армія протягом ночі атакувала п'ять автозаправних станцій на Дніпропетровщині.

Зауважимо, що Росія почала атакувати автозаправні станції у прифронтових регіонах України у відповідь на удари українських сил по російській логістиці. Атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.