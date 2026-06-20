Чому зумери заробляють більше за міленіалів? Результати дослідження

Зумери отримують більшу зарплату на новому робочому місці, ніж представники покоління Y

Зумери та міленіали мають різні можливості на ринку праці, водночас представники покоління Z заробляють більше. Відповідні дані зазначені у звіті Bank of America Institute, де порівняли середні зарплати зумерів та міленіалів. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Іnvestopedia.

Працівники покоління Z, які перейшли в нову компанію, мали у чотири рази більшу зарплату, ніж ті, хто залишився на своєму місці. Водночас міленіали, які змінили роботу, отримали приблизно удвічі більше підвищення зарплати, ніж ті, хто залишився у свого роботодавця.

Річ у тім, що методом отримати підвищення часто є зміна роботи. Однак це правило діє для тих, хто лише починає кар’єру. Для старших і високооплачуваних працівників наразі вигідніше залишатися на місці та не змінювати роботу.

Така тенденція пояснюється тим, що молоді працівники починають з початку та мають більше можливостей для швидкого зростання. Вони можуть змінювати свій напрям роботи або посади та застосовувати у роботі навички, отримані під час навчання. Проте старші працівники займають високооплачувані посади у компаніях, де цінується їхній досвід.

Медіанна зарплат різних поколінь фото: Іnvestopedia

Зумери мають більше мотивації шукати нову роботу з вищою зарплатою через більшу потребу у фінансах, яка знижується з віком. Водночас міленіали часто вже мають житло, тому вони менш залежні від зростання цін, до того ж вони мають стабільність або гнучкий графік роботи тощо. Натомість зумери мають потребу швидше покривати зростаючі витрати, наприклад, оренду чи купівлю житла, автомобіля або створення сім’ї.

Для старшого та середнього покоління зміна роботи вже не дає такого результату, як для зумерів. Тож у більшості випадків зарплата не збільшується, а навпаки може зменшуватися.

Та попри зазначений аналіз, ринок праці залишається складним для всіх поколінь. Різниця в зарплатах між тими, хто переходить на нову роботу, і тими, хто залишається на старій, фіксується як найменша за останні сім років. У покоління Z підвищення зарплати при зміні роботи зменшилося приблизно на 20% порівняно з 2022 роком.

Також повідомлялося, у США серед зумерівнабирає популярність тренд «соло-максинг» (від англ. solo maxxing – максимізувати самотнє життя) – свідома відмова від романтичних стосунків заради економії, спокою та особистого розвитку. Його поширення пов'язують із зростанням вартості побачень і емоційним виснаженням від застосунків для знайомств.