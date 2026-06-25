День митника: скільки в Україні заробляють працівники Держмитслужби

За сім років доходи митників зросли у 7–8 разів – але реформа ще не завершена

Сьогодні, 25 червня, Україна відзначає День митника. «Главком» зібрав актуальні дані про доходи працівників митної служби у 2026 році.

Чому 25 червня

Дату встановили Указом Президента у 2020 році – символічне повернення до витоків галузі: саме 25 червня 1991 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про митну справу», що заклав правові основи незалежної митної системи. Свято нагадує, що митники стоять на захисті економічних кордонів країни, борються з контрабандою і наближають Україну до митного союзу ЄС.

Скільки заробляють митники у 2026 році

За даними голови Держмитслужби Ореста Мандзія, середня зарплата в системі у 2026 році становить 49 627 грн до оподаткування. ДМСУ входить до ТОП-5 державних органів за рівнем середніх виплат.

Посадові оклади різняться залежно від рівня:

Голова Держмитслужби – 90 200 грн

Начальник митниці – 54 100 грн

Інспектори (залежно від компетенцій) – від 29 530 до 61 550 грн

Спеціаліст базового рівня – 30 500 грн

Середнього рівня – 33 700 грн

Високого рівня – 36 800 грн

На приватному ринку «митний спеціаліст» (брокер, декларант) у червні 2026 року заробляє в середньому 33 500 грн – на 22% більше, ніж рік тому.

Чому IT-фахівці заробляють найбільше

Найвищі оклади в системі – у спеціалістів з кібербезпеки та IT: на 35–45% вищі за решту посад. Причина – критична роль цифровізації митниці: саме IT-підрозділи забезпечують роботу принципу «єдиного вікна» для міжнародної торгівлі та функціонал митного порталу в застосунку «Дія.Бізнес». Нова модель оплати праці, що діє з червня 2025 року, прив'язує оклад до складності компетенцій – і робота з кібербезпекою вимагає найвищої кваліфікації. Це також спосіб утримати фахівців, яких приватний IT-сектор традиційно переманює вищими зарплатами.

Структура виплат: оклад – лише частина суми

Базовий оклад – не остаточна цифра. Сукупні надбавки (за вислугу років, спеціальне звання) можуть сягати 90% окладу, а премії – до 30% річного фонду окладу. Саме завдяки цій структурі максимальна зарплата голови ДМСУ за 2025 рік склала 323,8 тис. грн – один із найвищих показників серед усіх державних інституцій, попри базовий оклад лише 90 200 грн.

Як змінилися доходи за сім років

У 2019 році ситуація була критичною: рядовий інспектор отримував лише близько 6 500 грн, а очільник митниці – 30–35 тис. грн (зокрема, Максим Нефьодов на цій посаді отримував 24,8 тис. грн). Керівництво тоді ставило за мету довести зарплату інспектора хоча б до 20 000 грн.

У 2025 році уряд затвердив нову систему оплати, яка суттєво підняла базові оклади. Порівняно з 2019 роком доходи митників зросли у 7–8 разів, а дохід керівника служби – майже у 10 разів.

Що далі

Керівництво ДМСУ анонсувало плани підвищити середню зарплату до 72 000 грн, що потребує додаткових 6 млрд грн фінансування. Підвищення планують поєднати з повною переатестацією всіх працівників – реформа має на меті не лише вирівняти зарплати до ринкових показників, а й знизити корупційні ризики на митниці.