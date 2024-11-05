Держава має повернути довіру інвесторів до енергетики вирішенням боргової кризи – експерт

Інвестори не мають коштів для будівництва підприємств відновлюваної енергетики в Україні

Інвестори не мають коштів для будівництва зеленої генерації через борги держкомпаній – експерт

Інвестори не мають коштів для будівництва підприємств відновлюваної енергетики в Україні через існуючу багато мільярдну заборгованість перед ними. Про це заявив Станіслав Ігнатьєв, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики, зазначаючи, що така ситуація створює недовіру інвесторів до держави і тому будівництво енергетичних потужностей затягується.

«На превеликий жаль, у бізнесу, як національного, так і у міжнародного, склалася велика недовіра до держави Україна через те, що формується коло боргів перед виробниками електроенергії за зеленим тарифом», – сказав Ігнатьєв.

За його словами, загальна сума заборгованостей в електроенергетиці сягає 60 млрд грн.

«Цифра заборгованості державного підприємства «Гарантований покупець» перед виробниками електроенергії, чисто зеленої на рівні 18 мільярдів гривень (за 2024 рік – ред.), тобто це величезна сума», – додав експерт.

Він зазначив, що через відсутність плану погашення боргів та затверджених з боку держави механізмів інвестори не зацікавлені вкладати великі обсяги коштів у будівництво нових електростанцій.

«Ці борги роками тривають, і немає зараз інструментарію такого, щоб їх погасити. Тому бізнес активно й не вкладає», – підкреслив Ігнатьєв.

Раніше експерти прогнозували, що багатомільярдні борги Гарпоку перед підприємствами зеленої енергетики значно зменшують інтерес інвесторів до участі в зелених аукціонах. Борг ДП «Гарантований покупець» перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн.