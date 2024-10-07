Британія виділяє для України $4,5 млрд для закупівлі озброєння

Британія виділяє черговий пакет фінансової допомоги для України

Велика Британія надала Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько $4,5 млрд) для придбання сучасного військового обладнання у британських виробників. Про це заявила пресслужба британського уряду.

У повідомленні зазначається, що британська торговельна делегація, до складу якої входили представники Міністерства оборони, Департаменту з питань бізнесу і торгівлі, а також оборонної асоціації ADS, відвідала Україну для зустрічей з урядовцями та представниками промисловості.

Цей візит був продовженням угоди, укладеної в липні, яка дозволяє Україні використовувати 3,5 млрд фунтів стерлінгів (приблизно $4,5 млрд) на придбання сучасного військового обладнання від британських виробників.

«Підтримка України з боку Великої Британії є залізною. Поглиблюючи наші зв'язки з оборонною промисловістю України, ми розширюємо власний промисловий потенціал, водночас посилюючи можливості України. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною і будемо надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно», – заявив міністр у справах Збройних сил Британії Люк Поллард.

Міністерство оборони вже підписало контракти з кількома британськими компаніями, включаючи Thales, яка виготовлятиме зенітні ракети, та Sheffield Forgemasters, що займатиметься виробництвом артилерійських стволів. У повідомленні зазначено, що наступні замовлення наразі готуються і будуть профінансовані Україною за рахунок власних коштів та 3,5 мільярда фунтів стерлінгів експортного фінансування, наданого Великою Британією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Велика Британія запровадила нові санкції проти п’яти кораблів та двох судноплавних організацій відповідно до режиму санкцій проти РФ.

До слова, британське видання The Guardian, посилаючись на джерела в уряді Великої Британії повідомляє, що Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілям на території Росії.

Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова під час телемарафону заявила, що до кінця жовтня Україна отримає усі кошти, які були виділені США навесні цього року.