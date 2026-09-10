Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

До 78 тис. грн. «Укрзалізниця» повідомила, кому платитиме за працевлаштування в компанії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
До 78 тис. грн. «Укрзалізниця» повідомила, кому платитиме за працевлаштування в компанії
Програма розрахована на випускників профтехів, коледжів та університетів
фото: glavcom.ua

Гроші виплачуватимуть у два етапи

«Укрзалізниця» запускає дві мотиваційні програми для заохочення молоді розпочинати кар’єру на залізниці – корпоративну стипендію для студентів та стартовий бонус для випускників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Корпоративна стипендія – це можливість отримувати фінансову підтримку ще під час навчання та заздалегідь визначитися з майбутнім місцем роботи. Програма розрахована на студентів випускних курсів коледжів, профтехів та університетів. Протягом шести місяців – із січня по червень – вони отримуватимуть 50% мінімальної зарплати щомісяця. Зараз це близько 4000 грн», – йдеться у повідомленні.

Компанія пояснила, що після випуску на учасників програми чекатиме робота в «Укрзалізниці». Податися на стипендію зможуть студенти денної форми навчання, які мають середній бал від 4,5 або 85+, не мають академічних боргів та вже знайомі з роботою в компанії. Наприклад, проходили практику, стажування або брали участь у студентських чи професійних проєктах.

«Учасники проходять конкурсний відбір та укладають угоду з компанією. Після завершення навчання вони мають працевлаштуватися в «Укрзалізниці» протягом шести місяців і пропрацювати щонайменше пів року», – зазначається у заяві.

Компанія додала, що для тих, хто вже закінчив навчання і готовий працювати, «Укрзалізниця» запускає програму «Стартовий бонус». Випускники, які приходять на визначені дефіцитні робітничі та інженерно-технічні посади, можуть отримати до 78 тис. грн додаткової виплати.

Гроші виплачуватимуть у два етапи:

  • 30 тис. грн – після перших трьох місяців роботи;
  • 48 тис. грн – після дев’яти місяців роботи.

«Програма розрахована на випускників профтехів, коледжів та університетів. Тож для молоді це можливість почати кар’єру в «Укрзалізниці» з додатковою фінансовою підтримкою, офіційним працевлаштуванням, соціальними гарантіями та перспективою професійного розвитку», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі підвищили академічні та іменні стипендії для студентів вишів і коледжів, а вступники з прифронтових та тимчасово окупованих територій отримають додаткову фінансову підтримку на навчання.

Теги: гроші Укрзалізниця студенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по потягу Дніпро – Запоріжжя
Росія вдарила по пасажирському поїзду: загинула провідниця
8 вересня, 14:35
Наслідки першого удару по поїзду на Одещині
Росія вдруге за день ударила по локомотиву на Одещині
13 серпня, 15:45
Підозрюваний своєї провини не визнав
Суд обрав запобіжний захід начальнику Миколаївського ТЦК
14 серпня, 21:46
Володимир Горянський розкрив орієнтовний розмір своєї пенсії
Відомий український актор розкритикував розмір пенсії артистів
28 серпня, 12:56
16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду
Конфісковані у справі ексголови Верхового Суду $1,25 млн перерахували до держбюджету
31 серпня, 23:35
Бідна «цариця наук». Вступ-2026: чому молодь ігнорує точні науки і до чого це веде
Бідна «цариця наук». Вступ-2026: чому молодь ігнорує точні науки і до чого це веде Освіта
30 серпня, 10:05
Росія почала економити на цивільних витратах заради продовження війни
Грошей на все не вистачило. Росія урізала цивільні витрати заради війни
28 серпня, 07:12
Сталися зміни в розкладі приміських поїздів
«Укрзалізниця» тимчасово змінила розклад деяких приміських поїздів
7 вересня, 19:31
Національний банк оновив офіційний курс валют на 10 вересня 2026 року
Курс валют 10 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Вчора, 09:42

Особисті фінанси

Євро подешевшав. Курс валют на 11 вересня 2026 року
Євро подешевшав. Курс валют на 11 вересня 2026 року
Бензин і дизель різко подорожчали. Ціни на пальне на АЗС 11 вересня 2026 року
Бензин і дизель різко подорожчали. Ціни на пальне на АЗС 11 вересня 2026 року
До 78 тис. грн. «Укрзалізниця» повідомила, кому платитиме за працевлаштування в компанії
До 78 тис. грн. «Укрзалізниця» повідомила, кому платитиме за працевлаштування в компанії
Курс валют 10 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 10 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 10 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 10 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Війна з Іраном принесла нафтовим активам Трампа мільйони – CNBC
Війна з Іраном принесла нафтовим активам Трампа мільйони – CNBC

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua