До 78 тис. грн. «Укрзалізниця» повідомила, кому платитиме за працевлаштування в компанії

Гроші виплачуватимуть у два етапи

«Укрзалізниця» запускає дві мотиваційні програми для заохочення молоді розпочинати кар’єру на залізниці – корпоративну стипендію для студентів та стартовий бонус для випускників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Корпоративна стипендія – це можливість отримувати фінансову підтримку ще під час навчання та заздалегідь визначитися з майбутнім місцем роботи. Програма розрахована на студентів випускних курсів коледжів, профтехів та університетів. Протягом шести місяців – із січня по червень – вони отримуватимуть 50% мінімальної зарплати щомісяця. Зараз це близько 4000 грн», – йдеться у повідомленні.

Компанія пояснила, що після випуску на учасників програми чекатиме робота в «Укрзалізниці». Податися на стипендію зможуть студенти денної форми навчання, які мають середній бал від 4,5 або 85+, не мають академічних боргів та вже знайомі з роботою в компанії. Наприклад, проходили практику, стажування або брали участь у студентських чи професійних проєктах.

«Учасники проходять конкурсний відбір та укладають угоду з компанією. Після завершення навчання вони мають працевлаштуватися в «Укрзалізниці» протягом шести місяців і пропрацювати щонайменше пів року», – зазначається у заяві.

Компанія додала, що для тих, хто вже закінчив навчання і готовий працювати, «Укрзалізниця» запускає програму «Стартовий бонус». Випускники, які приходять на визначені дефіцитні робітничі та інженерно-технічні посади, можуть отримати до 78 тис. грн додаткової виплати.

Гроші виплачуватимуть у два етапи:

30 тис. грн – після перших трьох місяців роботи;

48 тис. грн – після дев’яти місяців роботи.

«Програма розрахована на випускників профтехів, коледжів та університетів. Тож для молоді це можливість почати кар’єру в «Укрзалізниці» з додатковою фінансовою підтримкою, офіційним працевлаштуванням, соціальними гарантіями та перспективою професійного розвитку», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі підвищили академічні та іменні стипендії для студентів вишів і коледжів, а вступники з прифронтових та тимчасово окупованих територій отримають додаткову фінансову підтримку на навчання.