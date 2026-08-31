Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Конфісковані у справі ексголови Верхового Суду $1,25 млн перерахували до держбюджету

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Конфісковані у справі ексголови Верхового Суду $1,25 млн перерахували до держбюджету
16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду
фото: Уніан

Спеціальну конфіскацію коштів застосував ВАКС у межах вироку стосовно колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва

Державна виконавча служба Міністерства юстиції повністю реалізувала рішення Вищого антикорупційного суду щодо колишнього очільника Верховного Суду Всеволода Князєва. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

До державного бюджету спрямували 1 млн 248 тис. 700 доларів США, що за офіційним курсом Нацбанку становить понад 55,6 млн грн. Застосування спеціальної конфіскації цих статків стало наслідком розслідування Національного антикорупційного бюро та процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Завдяки роботі виконавців вилучені кошти, які фігурували як предмет кримінального правопорушення, офіційно стали власністю держави.

Раніше Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим. 

Згідно з угодою, ексголову Верховного Суду визнано винуватим в отриманні неправомірної вигоди за ухвалення «потрібних» судових рішень. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Як відомо, 16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали на той момент чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

За версією слідства, хабар у розмірі 2,7 млн доларів передавався за ухвалення рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі щодо 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Ferrexpo. Велика палата Верховного Суду у квітні 2023 року залишила ці акції за компаніями, пов'язаними із Жеваго. Сам бізнесмен свою причетність до передачі хабаря заперечував.

Правоохоронці стверджують, що посередником між зацікавленими сторонами та керівництвом Верховного Суду виступало адвокатське об'єднання. 15 травня 2023 року НАБУ і САП задокументували передачу другої частини хабаря та затримали Князєва й одного з адвокатів.

Після скандалу Пленум Верховного Суду висловив Князєву недовіру та достроково припинив його повноваження голови суду. Згодом Вища рада правосуддя надала дозвіл на його арешт. У січні 2024 року Князєв вийшов із СІЗО під заставу.

Наприкінці травня 2026 року НАБУ та САП повідомили про підозру ще трьом суддям Верховного Суду. За даними слідства, підставою для цього стали показання, які надав Князєв у межах угоди зі слідством.

Теги: розслідування Верховний Суд України гроші Міністерство юстиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перша леді показалася у фартуху, який вишивали близько 10 годин
Олена Зеленська вбралася у дизайнерську річ від українського бренду: скільки коштує (фото)
27 серпня, 14:32
Римма Зюбіна назвала джерело свого стабільного прибутку
Актриса Римма Зюбіна розповіла про свої гонорари та чи вистачає їх для комфортного життя
26 серпня, 17:53
Китай вийшов у лідери за кількістю нових компаній в Україні
Іноземці відкрили понад 700 компаній в Україні: хто на першому місці
24 серпня, 10:19
Оговтавшись після вчиненого, зловмисниця сама зателефонувала до швидкої допомоги та поліції
Вдарила ножем і сама викликала поліцію: в Обухові жінка тяжко поранила співмешканця
19 серпня, 16:18
Затримання зловмисника, після якого поліцейські зіткнулися ще з одним завданням
«Гай Річі відпочиває»: киянин заліз у бочку зі смолою заради грабунку та розсмішив мережу
14 серпня, 14:24
Нардепка Ольга Стефанишина поскаржилася на фінмоніторинг ПриватБанку
«Це божевілля триває тиждень». Нардепка Стефанишина поскаржилася на терор від Приватбанку
12 серпня, 08:40
Національний банк оновив офіційний курс валют на 7 серпня 2026 року
Курс валют 7 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
7 серпня, 09:23
Італійський військовий гелікоптер над танкером Toa Payoh
Італія перехопила танкер тіньового флоту РФ: що виявили на борту
2 серпня, 22:10
Емігрант поділився своїми витратами у Польщі
Українець розкрив вартість комфортного життя у Польщі
1 серпня, 01:07

Кримінал

Конфісковані у справі ексголови Верхового Суду $1,25 млн перерахували до держбюджету
Конфісковані у справі ексголови Верхового Суду $1,25 млн перерахували до держбюджету
Справа про відкати на ремонті доріг у Полтавській області. Розширено список підозрюваних
Справа про відкати на ремонті доріг у Полтавській області. Розширено список підозрюваних
Російський наркокартель створив в Україні мережу для вербування людей: проведена спецоперація (фото)
Російський наркокартель створив в Україні мережу для вербування людей: проведена спецоперація (фото)
На Львівщині поліцейський на BMW на смерть збив велосипедиста
На Львівщині поліцейський на BMW на смерть збив велосипедиста
Буковина: правоохоронці викрили торгівлю органами померлих
Буковина: правоохоронці викрили торгівлю органами померлих
Справа «Форест Гамп». НАБУ і САП розширили коло підозрюваних
Справа «Форест Гамп». НАБУ і САП розширили коло підозрюваних

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2026
89K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
74K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
59K
Трамп звернувся до Зеленського з нагоди Дня Незалежності
53K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме: погода на 31 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
30 серпня, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
29 серпня, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
29 серпня, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua