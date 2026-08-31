Конфісковані у справі ексголови Верхового Суду $1,25 млн перерахували до держбюджету

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду

Спеціальну конфіскацію коштів застосував ВАКС у межах вироку стосовно колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва

Державна виконавча служба Міністерства юстиції повністю реалізувала рішення Вищого антикорупційного суду щодо колишнього очільника Верховного Суду Всеволода Князєва. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

До державного бюджету спрямували 1 млн 248 тис. 700 доларів США, що за офіційним курсом Нацбанку становить понад 55,6 млн грн. Застосування спеціальної конфіскації цих статків стало наслідком розслідування Національного антикорупційного бюро та процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Завдяки роботі виконавців вилучені кошти, які фігурували як предмет кримінального правопорушення, офіційно стали власністю держави.

Раніше Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.

Згідно з угодою, ексголову Верховного Суду визнано винуватим в отриманні неправомірної вигоди за ухвалення «потрібних» судових рішень. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Як відомо, 16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали на той момент чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

За версією слідства, хабар у розмірі 2,7 млн доларів передавався за ухвалення рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі щодо 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Ferrexpo. Велика палата Верховного Суду у квітні 2023 року залишила ці акції за компаніями, пов'язаними із Жеваго. Сам бізнесмен свою причетність до передачі хабаря заперечував.

Правоохоронці стверджують, що посередником між зацікавленими сторонами та керівництвом Верховного Суду виступало адвокатське об'єднання. 15 травня 2023 року НАБУ і САП задокументували передачу другої частини хабаря та затримали Князєва й одного з адвокатів.

Після скандалу Пленум Верховного Суду висловив Князєву недовіру та достроково припинив його повноваження голови суду. Згодом Вища рада правосуддя надала дозвіл на його арешт. У січні 2024 року Князєв вийшов із СІЗО під заставу.

Наприкінці травня 2026 року НАБУ та САП повідомили про підозру ще трьом суддям Верховного Суду. За даними слідства, підставою для цього стали показання, які надав Князєв у межах угоди зі слідством.