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В Україні знову подорожчав долар

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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В Україні знову подорожчав долар
Офіційний курс долара сьогодні становить 41,68 грн
фото з відкритих джерел

Скільки коштує долар і євро в Україні 20 лютого

Національний банк України підвищив офіційний курс долара. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані на сайті регулятора.

Таким чином станом на четвер, 20 лютого, НБУ встановив офіційний курс на рівні 41,68 грн за долар. Офіційний курс у середу становив 41,57 грн за долар.

На готівковому ринку курс зріс на п'ять копійок – 41,85 грн за долар.

Офіційний курс гривні до євро сьогодні становить 43,47. Вчора він був на рівні 43,46 грн.

В Україні знову подорожчав долар фото 1

Нагадаємо, станом на 19 лютого російський рубль зміцнив свої позиції на ринку. Ще зранку один долар коштував 91,5 рублів. Та вже ближче до обіду ціна впала до 89,9 рублів.

Це відбулось після перемовин США та РФ у Саудівській Аравії та низки антиукраїнських заяв американського президента Дональда Трампа.

Зокрема, Трамп заявив, що він позитивно оцінює зустріч представників Росії та США в Ер-Ріяді, підкресливши, що вона зміцнила його впевненість у можливості врегулювання війни в Україні. 

Також він заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. 

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Теги: Дональд Трамп валюта курс валют гривня Національний банк

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