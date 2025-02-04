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Годинники Apple Watch можуть принести власникам десятки мільйонів доларів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Годинники Apple Watch можуть принести власникам десятки мільйонів доларів
Apple виплатить користувачам свого годинника мільйони доларів у рамках суперечки
фото із відкритих джерел

Якщо у вас є певна модель Apple Watch і ви маєте право на виплату, то слід подати заявку до 10 квітня

Велика американська корпорація Apple наприкінці січня 2025 року вирішила багаторічну суперечку з власниками розумних годинників Apple Watch 1, 2 і 3, які стверджували, що їхні гаджети могли завдати тяжкої шкоди здоров'ю, пише видання CNET.

Зокрема, позивачів не влаштувало те, що батареї гаджетів з часом можуть вийти з ладу, здутися і спалахнути. Тепер розробник комп'ютерів має виплатити користувачам десятки мільйонів доларів.

У матеріалі йдеться, що представники корпорації з 2019 року запевняли суд та позивачів, що їхні пристрої розроблені таким чином, щоб бути надійними та безпечними. В результаті компанія домовилася з позивачами про виплату ним $20 млн, або від $50 до $60 на одного користувача.

Щоб отримати компенсацію, користувачі повинні мати відповідну модель Apple Watch та мали повідомити про проблеми, пов’язані із здуттям батареї і подати скаргу в службу підтримки в період з 24 квітня 2015 року по 6 лютого 2024 року.

До слова, Apple планує додати мініатюрні камери до своїх навушників AirPods, щоб розширити їхню функціональність у галузі здоров’я.

Раніше стало відомо, що Apple таємно співпрацює з компанією SpaceX та оператором T-Mobile, щоб увімкнути підтримку мережі Starlink для користувачів iPhone

Теги: Apple модель технології

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