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ЗСУ захопили російський танк із промовистими написами й символікою

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ захопили російський танк із промовистими написами й символікою
На зварених металевих листах обважування можна побачити фрази «З нами Бог» та «Герої»
фото: Reuter

Т-62, обвішаний «мангалом», або кустарним протидроновим обважуванням, ЗСУ «затрофеїли» на Донеччині

Українські військові захопили російський танк, розписаний фразою «З нами Бог» та нацистським вітанням. Т-62, обвішаний «мангалом», або кустарним протидроновим обважуванням, ЗСУ «затрофеїли» на Донеччині. Фото техніки публікує агентство Reuters.

На зварених металевих листах обважування можна побачити фрази «З нами Бог» та «Герої».

ЗСУ захопили російський танк із промовистими написами й символікою фото 1

Також на конструкції читається поєднання двох цифр 8 – ним зазвичай користуються неонацисти, шифруючи таким чином привітання «Хайль Гітлер».

ЗСУ захопили російський танк із промовистими написами й символікою фото 2

Минулого тижня армія РФ просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці Покровського району на Донеччині. 

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися до каналу Сіверський Донець-Донбас на північ від Часового Яру. За оцінкою аналітиків, якщо російські війська зможуть належним чином використати це просування, вони можуть атакувати Часів Яр з півночі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, 21 червня, російські загарбники завдали авіаудару по місту Селидове на Донеччині. Унаслідок обстрілу  дві людини загинули та три отримали поранення.

Раніше, 20 червня, в Донецькій області під російський обстріл потрапила група енергетиків.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2024 року
Теги: Часів Яр поранення військові обстріл армія Донбас

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