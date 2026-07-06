Кабмін визначив нові умови виплат переселенцям

Частині внутрішньо переміщених осіб доведеться вчасно повідомити про зміни у своїх даних, інакше державну допомогу призупинять

Кабінет Міністрів визначив умови, за яких внутрішньо переміщені особи мають оновити свої дані для подальшого отримання державної допомоги. Частині переселенців, які не повідомлять про зміни, виплати можуть призупинити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову Кабінету Міністрів №709.

У липні розмір грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб не зміниться. Як і раніше, дорослі отримуватимуть по 2 тис. грн на місяць, а діти та люди з інвалідністю – по 3 тис. грн.

Виплати здійснюватимуться двома етапами – до 15-го та до 28-го числа кожного місяця. Конкретна дата зарахування коштів залежить від роботи банку та Державної казначейської служби.

Водночас окремим категоріям переселенців необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або центру надання адміністративних послуг для оновлення інформації.

Це стосується громадян, які змінили адресу проживання або склад сім'ї, вперше оформлюють допомогу на дитину, отримали відмову у призначенні виплат і хочуть поновити їх після підтвердження доходів, а також тих, у кого змінився майновий стан і хто бажає переглянути рішення про призначення допомоги.

Для поновлення виплат після відмови діє критерій доходу – не більше 10 380 грн на одну особу.

Якщо про відповідні зміни не повідомити вчасно, виплату державної допомоги можуть призупинити.

Згідно з постановою Кабміну №709, допомога призначається вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб строком до 30 місяців із моменту її першого оформлення.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів розширив державну підтримку внутрішньо переміщених осіб і сімей з дітьми. Зокрема, уряд збільшив із 60 до 90 днів строк компенсації закладам, які безоплатно розміщують переселенців, що не мають документів через бойові дії або тимчасову окупацію. Крім того, для підтвердження пошкодження чи знищення житла дозволили використовувати акти дистанційного обстеження, які можуть ґрунтуватися, зокрема, на супутникових знімках та інформації, зібраній підрозділами Збройних сил України. Також уряд визначив порядок надання житлових субвенцій для дитячих будинків сімейного типу.