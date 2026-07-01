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Принц Вільям став мільярдером, випередивши короля Чарльза

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Принц Вільям має у своєму підпорядкуванні маєток та герцогство
фото: Іnstagram/princeandprincessofwales

Принц Вільям отримує прибуток зі спадщини від короля Чарльза

Принц Вільям став мільярдером, обійшовши свого батька, короля Великої Британії Чарльза III. Стала відома сума статків спадкоємця британської корони. Про це пише «Главком» із посиланням на Mirror.

Так, статки принца Уельського нині оцінюються у $1,6 млрд. Водночас король Великої Британії Чарльз III має статки у розмірі $850 млн.

Як відомо, принц Вільям є власником герцогства Корнуолл, яке він отримав у спадок у 2022 році після сходження Чарльза III на престол. Тож тепер це герцогство є головним джерелом прибутку принца. Також дохід приносить йому і маєток Ланкастер.

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За останні два роки принц Вільям отримав близько $28,5 млн приватного доходу. Разом із цим він сплатив $26 млн податків. Про це стало відомо, з опублікованих звітів Суверенного гранту – фінансування від казначейства, яке використовує королівська родина для оплати офіційних обов’язків. 

Нагадаємо, 12-річний син Кейт Міддлтон і принца Вільяма, принц Джордж, вступив до Ітонського коледжу. Стало відомо, скільки коштує навчання в одній із найпрестижніших шкіл Британії. Зазначимо, Ітонський коледж – одна з найелітніших шкіл Британії, яка розташована неподалік від Віндзорського замку. У цьому коледжі навчалися й інші члени британської королівської родини. Зокрема, спадкоємець престолу принц Вільям та принц Гаррі.

До слова, у 2024 році рік син короля Великої Британії принц Вільям офіційно заробив близько $30 млн. Такі колосальні суми пов'язані з тим, що раніше він успадкував маєток Корнуол від свого батька Чарльза III. До одержання спадщини принц заробляв лише $7,6 млн.

Відомо, що маєток Корнуол заснував у 1337 році король Едуард II, який перейнявся забезпеченням фінансового благополуччя своїх спадкоємців. Воно охоплює 325 кв м. і включає 20 графств. Окрім шикарного маєтку, батько трьох дітей отримав титул герцога Корнуольського.

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Теги: зарплата гроші Велика Британія Принц Вільям Король Чарльз III

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