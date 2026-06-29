Ексчиновник Київської ОДА отримав три роки тюрми за махінації з грантами ЄС для переселенців

Сергій Андріяш також має сплатити штраф у розмірі 8,5 тис. грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 29 червня завершила розгляд апеляційної скарги прокурора на вирок ВАКС, яким колишнього посадовця Київської обласної державної адміністрації визнано невинуватим у зловживанні службовим становищем. Апеляція скасувала вирок ВАКС та засудила Сергія Андріяша до трьох років в’язниці. Про це повідомляє «Главком » із поссиланням на Апеляційну палату ВАКС.

Як відомо, у грудні 2024 року суд першої інстанції виправдав Сергія Андріяша у зв’язку з відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення. Однак пізніше прокурори САП подали апеляційну скаргу на вирок.

«29 червня 2026 року Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційної скарги прокурора на вирок ВАКС від 03.12.2024, скасувала вирок ВАКС та ухвалила новий вирок», – йдеться у повідомленні АП ВАКС.

Новим вироком Сергія Андріяша визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на один рік і штрафом у розмірі 8,5 тис. грн.

В іншій частині апеляційну скаргу залишено без задоволення.

«Рішення набрало законної сили з моменту його проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду», – йдеться у повідомленні Апеляції.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує Андріяша у зловживанні службовим становищем. На думку обвинувачення, Андріяш замість скерування коштів, виділених Європейським союзом, на облаштування соціального житла для внутрішньо переміщених осіб, спрямував їх на модернізацію приватної нерухомості. Йшлося про проведення капітального ремонту нежитлового приміщення у с. Карапиші Миронівського району Київської області, належного на праві власності ТОВ «Агросвіт».

Після чого вказане приміщення не перейшло до комунальної чи державної власності. Більше того в частині цього приміщення розмістився дитячий заклад оздоровлення та відпочинку для дітей «Зоряний», в якому теж зроблено ремонт за державні кошти. У цей заклад було працевлаштовано родичів Андріяша, а саме: сина, доньку та зятя. Вже під час розслідування нерухомість вдалося повернути до комунальної/державної власності.

Сам Андріяш свою вину в інкримінованому йому злочині не визнав і вказав, що будь-якого кримінального правопорушення він не вчиняв.

«(Андріяша Сергія Петровича – ред.) визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та виправдати у зв'язку з відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення», – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, Солом’янський суд Києва взяв під варту колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, підозрюваного в розкраданні коштів міської програми «Турбота. Назустріч киянам» з правом внести заставу 30 млн грн. Прокуратура не вказує ім'я підозрюваного, але за даними УНН, йдеться про Руслана Світлого, який був призначений на посаду директора департаменту соціальної політики КМДА у 2019 році.