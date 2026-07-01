Коли «згорить» Нацкешбек? Уряд встановив новий дедлайн

Після 31 липня 2026 року невикористані кошти Нацкешбеку повернуться до державного бюджету

Із 3 липня українці почнуть отримувати кешбек за квітень

Уряд продовжив строк використання коштів «Національного кешбеку» до 31 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Дію».

Із 3 липня українці почнуть отримувати кешбек за квітень. Разом із квітневою виплатою українці отримають і кешбек на пальне, який діяв з 20 березня до 31 травня.

Крім того, Мінекономіки підготувало проєкт рішення, який продовжить строк використання коштів програм:

«Національний кешбек»;

«Зимова 1000 грн»;

кешбек на пальне.

Після 31 липня 2026 року невикористані кошти повернуть до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжує працювати у звичному режимі.

Водночас кешбек за травень, червень і наступні місяці можна використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

На що можна витратити кешбек:

комунальні послуги;

ліки та медичні вироби;

книги й друковану продукцію;

поштові послуги;

продукти українського виробництва;

благодійність і донати на ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Міністерство економіки попереджало, що кошти, накопичені громадянами на картках національного кешбеку, потрібно витратити до 30 червня 2026 року (включно).