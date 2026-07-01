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Коли «згорить» Нацкешбек? Уряд встановив новий дедлайн

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Коли «згорить» Нацкешбек? Уряд встановив новий дедлайн
Після 31 липня 2026 року невикористані кошти Нацкешбеку повернуться до державного бюджету
колаж: Мінцифра

Із 3 липня українці почнуть отримувати кешбек за квітень

Уряд продовжив строк використання коштів «Національного кешбеку» до 31 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Дію».

Із 3 липня українці почнуть отримувати кешбек за квітень. Разом із квітневою виплатою українці отримають і кешбек на пальне, який діяв з 20 березня до 31 травня.

Крім того, Мінекономіки підготувало проєкт рішення, який продовжить строк використання коштів програм:

  • «Національний кешбек»;
  • «Зимова 1000 грн»;
  • кешбек на пальне.

Після 31 липня 2026 року невикористані кошти повернуть до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжує працювати у звичному режимі.

Водночас кешбек за травень, червень і наступні місяці можна використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

На що можна витратити кешбек:

  • комунальні послуги;
  • ліки та медичні вироби;
  • книги й друковану продукцію;
  • поштові послуги;
  • продукти українського виробництва;
  • благодійність і донати на ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Міністерство економіки попереджало, що кошти, накопичені громадянами на картках національного кешбеку, потрібно витратити до 30 червня 2026 року (включно). 

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Теги: гроші Мінекономіки Дія

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