Коли «згорить» Нацкешбек? Уряд встановив новий дедлайн
Із 3 липня українці почнуть отримувати кешбек за квітень
Уряд продовжив строк використання коштів «Національного кешбеку» до 31 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Дію».
Із 3 липня українці почнуть отримувати кешбек за квітень. Разом із квітневою виплатою українці отримають і кешбек на пальне, який діяв з 20 березня до 31 травня.
Крім того, Мінекономіки підготувало проєкт рішення, який продовжить строк використання коштів програм:
- «Національний кешбек»;
- «Зимова 1000 грн»;
- кешбек на пальне.
Після 31 липня 2026 року невикористані кошти повернуть до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжує працювати у звичному режимі.
Водночас кешбек за травень, червень і наступні місяці можна використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.
На що можна витратити кешбек:
- комунальні послуги;
- ліки та медичні вироби;
- книги й друковану продукцію;
- поштові послуги;
- продукти українського виробництва;
- благодійність і донати на ЗСУ.
Нагадаємо, раніше Міністерство економіки попереджало, що кошти, накопичені громадянами на картках національного кешбеку, потрібно витратити до 30 червня 2026 року (включно).
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