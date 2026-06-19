Угода США з Іраном обвалила нафту Brent до березневого мінімуму

Танкери у Ормузькій протоці після підписання угоди між США та Іраном

Котирування опустилися до найнижчого рівня від початку війни на Близькому Сході – але слова віцепрезидента Венса зупинили падіння

Світові ціни на нафту в четвер, 19 червня, вперше від кінця лютого опустилися до рівнів, що передували початку ірано-американської війни: ф'ючерси на Brent торкалися позначки $77,96 за барель, а WTI – $74,96. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що штовхнуло нафту вниз

Каталізатором падіння стало підписання 14-пунктного меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, який передбачає відкриття Ормузької протоки для безмитного судноплавства. Документ також продовжує режим припинення вогню на 60 днів і поширюється на союзників обох країн – зокрема на Ліван, де Ізраїль вів операцію проти «Хезболли». Вже за кілька годин після підписання через протоку пройшли три саудівські супертанкери.

До підписання меморандуму через Ормузьку протоку – вузький морський коридор між Іраном та Оманом – проходило близько 20% світового експорту нафти. Угода зобов'язує відновити довоєнний обсяг трафіку протягом 30 днів.

Чому нафта відновила втрати до кінця дня

Падіння зупинили слова віцепрезидента США Джей Ді Венса, який застеріг Ізраїль від подальших ударів по «Хезболлі» в Лівані. Ринок відреагував нервово.

«Заяви віцепрезидента щодо Ізраїлю повернули ситуацію на грань», – заявив партнер Again Capital Джон Кілдафф. За його словами, будь-яке найменше збурення миттєво реєструватиметься на ринку.

За підсумками торгів Brent закрилася на рівні $79,85 за барель (+0,38%), WTI – $76,60 (-0,25%). Аналітики BNP Paribas не очікують повернення до довоєнних цін і вважають $75 за барель стійкою нижньою межею на найближчий час – з огляду на втрату запасів і відновлення попиту. Goldman Sachs прогнозує нормалізацію експорту з Перської затоки до довоєнних показників до кінця липня, а відновлення видобутку – до жовтня.

Що це означає для Кремля

Поки Ормузька протока була заблокована, Росія у квітні заробила на нафті майже вдвічі більше звичного – близько $9 млрд. Нафтогазові доходи бюджету РФ за квітень сягнули 855 млрд рублів проти 617 млрд у березні, тобто зросли на 38%. Ці гроші безпосередньо фінансували війну проти України.

Тепер картина змінилася. Падіння Brent нижче $80 за барель б'є по податкових надходженнях Кремля: податкова ціна на нафту для розрахунку виплат прив'язана до ринкових котирувань із місячним лагом. За оцінками аналітиків, червень вже обіцяє бути для бюджету РФ гіршим від травня через зниження податкової ціни. Якщо Ормузька протока запрацює на повну потужність, нафта може просісти ще нижче – і Кремлю доведеться або різати витрати на війну, або глибше залазити в резервні фонди.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує значний профіцит нафти у 2027 році після відновлення поставок через протоку. Китай – найбільший покупець іранської нафти – тим часом переглянув прогнози споживання вниз: PetroChina очікує скорочення попиту в КНР на 4,9% цього року через перехід на відновлювану енергетику і наслідки торішніх цінових шоків.

Нагадаємо, наприкінці травня США та Іран вже домовлялися про принципове відкриття Ормузької протоки, проте тоді іранська сторона ще не схвалила остаточний текст меморандуму. Тижнями після цього ціни коливалися через взаємні звинувачення сторін у порушенні домовленостей.