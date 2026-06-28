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Курс валют 28 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Курс валют 28 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 28 червня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,92

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на неділю, 28 червня 2026 року. Порівняно з 27 червням офіційний курс долара США, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка не змінився. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,92, євро – 50,92 грн, польського злотого – 11,87 грн.

Курс валют станом на 28 червня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,9229 50,9201 59,0871 11,8753 55,2353
Ощадбанк
 44,70 / 45,10 50,90 / 51,55 - - -
Приватбанк
 44,45 / 45,05 50,92 / 51,55 58,94 / 59,88 11,86 / 12,03 -
ПУМБ
  44,70 / 45,30 51,10 / 51,80 58,60 / 60,00 11,75 / 12,05 -
monobank
 44,65 / 45,03 50,92 / 51,52 - - -
Райффайзен
 44,60 / 45,03 50,60 / 51,45 57,00 / 60,20 11,20 / 12,20 52,70 / 56,40
OTP Bank
 44,55 / 44,99 50,50 / 51,50 - - 55,00 / 55,95
Укрсиббанк
 44,63 / 45,02 50,86 / 51,52 58,50 / 60,50 - 54,50 / 56,50
* курс валют станом на 28 червня 2026 року

За тиждень гривня зміцнилася щодо більшості основних іноземних валют. Найбільше за цей період подешевшав польський злотий. Водночас долар США став винятком – його офіційний курс незначно зріс.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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Теги: курс валют гривня гроші НБУ Нацбанк валюта

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