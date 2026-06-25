Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Нацкешбек «згорить»: до якого числа потрібно використати кошти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нацкешбек «згорить»: до якого числа потрібно використати кошти
фото: glavcom.ua

Виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні

Міністерство економіки нагадало: кошти, накопичені громадянами на картках національного кешбеку, потрібно витратити до 30 червня 2026 року (включно). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

«Невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись як завжди і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кешбек за квітень українці отримали наприкінці травня – ці кошти потрібно використати до 30 червня. Виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. 

Користувачі програми отримуватимуть 5% або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва:

  • 5% кешбеку нараховують за купівлю продуктів харчування, автотовари, аптечні товари, вироби для саду та городу.
  • 15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари, такі як одяг, взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, відпочинку, ремонту, а також харчові продукти: тверді та м’які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи.

Накопичені кошти можна використати на:

  • оплату комунальних послуг;
  • оплату поштових послуг;
  • придбання продуктів харчування українського виробництва;
  • придбання медичних виробів чи ліків українського виробництва;
  • купівлю книжок чи іншої друкованої продукції;
  • донати на благодійність, зокрема і на підтримку ЗСУ.

До слова, рада директорів Світового банку схвалила для України нову програму фінансування обсягом $3,39 млрд. Кошти планують спрямувати на підтримку економічних реформ, розвиток приватного сектору, створення робочих місць та продовження євроінтеграційних змін.

Читайте також:

Теги: гроші Мінекономіки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли робота перестала ходити на роботу. Про новий «податок на OLX»
Коли робота перестала ходити на роботу. Про новий «податок на OLX»
11 червня, 15:14
8 травня росіянин Іслам Османов опинився у базі розшуку МВС
У Бучі на початку вторгнення зник відомий винахідник. Слідство оголосило у розшук чеченця
27 травня, 19:00
Галузеве об'єднання підрахувало: наслідком підвищення залізничних тарифів може стати втрата 76 тис. робочих місць та $2,4 млрд валютної виручки
«Укрметалургпром» закликав уряд не допустити підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»
1 червня, 15:41
Олег Карпа працює танатопрактиком у Дрогобичі
Мертва вода, нігті... Танатопрактик розповів, що чорні маги шукають у морзі
8 червня, 08:57
Юлія Свириденко зробила заяву про 200 тис. грн адресної допомоги для лікарів
200 тис. грн для молодих лікарів: уряд ухвалив зміни
4 червня, 15:57
Через одну помилку українці можуть втратити компенсацію за знищене житло
Хто ризикує залишитися без виплат єВідновлення: важливе попередження для українців
11 червня, 17:25
Андрій Садовий розповів про своїх батьків
Садовий розповів, як заробляв перші гроші у 16 років
16 червня, 09:36
Валерій Леонтьєв виїхав з Росії до США
77-річний Валерій Леонтьєв підняв гонорари за концерти для росіян
17 червня, 12:30
Танкери у Ормузькій протоці після підписання угоди між США та Іраном
Угода США з Іраном обвалила нафту Brent до березневого мінімуму
19 червня, 00:38

Особисті фінанси

Нацкешбек «згорить»: до якого числа потрібно використати кошти
Нацкешбек «згорить»: до якого числа потрібно використати кошти
Курс валют 25 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 25 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
День митника: скільки в Україні заробляють працівники Держмитслужби
День митника: скільки в Україні заробляють працівники Держмитслужби
Газ та дизель подешевшали: ціни на АЗС 25 червня 2026 року
Газ та дизель подешевшали: ціни на АЗС 25 червня 2026 року
Біткоїн вперше за понад рік впав нижче $60 тис. – винні чипи та AI-акції
Біткоїн вперше за понад рік впав нижче $60 тис. – винні чипи та AI-акції
В Україні різко подорожчала капуста: ціни злетіли більш ніж на 50%
В Україні різко подорожчала капуста: ціни злетіли більш ніж на 50%

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua