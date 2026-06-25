Нацкешбек «згорить»: до якого числа потрібно використати кошти

Виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні

Міністерство економіки нагадало: кошти, накопичені громадянами на картках національного кешбеку, потрібно витратити до 30 червня 2026 року (включно). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

«Невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись як завжди і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кешбек за квітень українці отримали наприкінці травня – ці кошти потрібно використати до 30 червня. Виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком.

Користувачі програми отримуватимуть 5% або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва:

5% кешбеку нараховують за купівлю продуктів харчування, автотовари, аптечні товари, вироби для саду та городу.

15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари, такі як одяг, взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, відпочинку, ремонту, а також харчові продукти: тверді та м’які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи.

Накопичені кошти можна використати на:

оплату комунальних послуг;

оплату поштових послуг;

придбання продуктів харчування українського виробництва;

придбання медичних виробів чи ліків українського виробництва;

купівлю книжок чи іншої друкованої продукції;

донати на благодійність, зокрема і на підтримку ЗСУ.

До слова, рада директорів Світового банку схвалила для України нову програму фінансування обсягом $3,39 млрд. Кошти планують спрямувати на підтримку економічних реформ, розвиток приватного сектору, створення робочих місць та продовження євроінтеграційних змін.