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Курс валют 24 червня 2026: долар та євро впали у ціні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Курс валют 24 червня 2026: долар та євро впали у ціні
Національний банк оновив офіційний курс валют на 24 червня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,88

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 24 червня 2026 року. Порівняно з вівторком, 23 червня, за курсом НБУ долар, євро та польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,88, євро – 51,10 грн, польського злотого – 11,92 грн.

Курс валют станом на 24 червня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,8819 51,1048 59,2845 11,9294 55,4098
Ощадбанк
 44,65 / 45,20 50,90 / 51,75 - - -
Приватбанк
 44,55 / 45,04 50,64 / 51,54 58,78 / 59,52 11,82 / 12,09 -
ПУМБ
  44,70 / 45,30 51,30 / 52,00 58,80 / 60,20 11,80 / 12,10 -
monobank
 44,60 / 45,04 50,90 / 51,59 - - -
Райффайзен
 44,65 / 45,04 50,80 / 51,30 57,00 / 60,40 11,20 / 12,20 53,00 / 56,50
OTP Bank
 44,50 / 44,99 50,75 / 51,70 - - 55,00 / 56,00
Укрсиббанк
 44,73 / 45,22 51,02 / 51,68 58,85 / 60,60 - 54,90 / 56,70
* курс валют станом на 09:01 24 червня 2026 року

За тиждень гривня зміцнилася щодо всіх основних іноземних валют. Найбільше подешевшав швейцарський франк, тоді як найменше зниження зафіксовано у долара США. Євро, британський фунт і польський злотий також втратили в ціні.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Теги: НБУ валюта Нацбанк гроші курс валют

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