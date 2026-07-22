Курс валют 22 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 22 липня 2026 року. Порівняно з 21 липня, долар, євро та злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,75, євро – 51,09 грн, польського злотого – 11,79 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,7503 51,0981 59,9833 11,7984 55,1996 Ощадбанк 44,50 / 45 50,90 / 51,65 - - - Приватбанк 44,45 / 45,04 50,7 / 51,54 59,47 / 60,24 11,71 / 11,86 - ПУМБ 44,50 / 45,10 51,00 / 51,70 59,30 / 60,70 11,60 / 11,90 - monobank 44,60 / 44,90 51,10 / 51,50 - - - Райффайзен 44,54 / 44,94 50,80 / 51,39 57,80 / 61,30 11,15 / 12,15 52,60 / 56,40 OTP Bank 44,60 / 44,85 50,81 / 51,40 59,40 / 60,47 11,70 / 11,89 54,64 / 55,55 Укрсиббанк 44,40 / 44,95 50,65 / 51,55 58,60 / 60,95 - 53,90 / 55,90

* курс валют станом на 09:32 22 липня 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт та швейцарський франк подорожчали. Водночас польський злотий подешевшав.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.