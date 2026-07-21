Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 21 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют 21 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 21 липня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,70 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 21 липня 2026 року. Порівняно з 20 липня, долар, євро та злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,70, євро – 51,09 грн, польського злотого – 11,79 грн.

Курс валют станом на 21 липня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,7030 51,0955 60,1836 11,7965 55,3460
Ощадбанк
 44,50 / 45 50,95 / 51,65 - - -
Приватбанк
 44,45 / 45,04 50,73 / 51,54 59,77 / 60,60 11,70 / 11,86 -
ПУМБ
  44,40 / 45,00 51,00 / 51,70 59,40 / 60,80 11,60 / 11,90 -
monobank
 44,50 / 44,80

50,77 / 51,47

 - - -
Райффайзен
 44,50 / 44,90 50,80 / 51,35 57,80 / 61,30 11,15 / 12,15 52,60 / 56,40
OTP Bank
 44,40 / 44,90 50,75 / 51,75 - - 54 / 55,95
Укрсиббанк
 44,40 / 44,93 50,75 / 51,65 58,55 / 60,95 - 53,95 / 55,95
* курс валют станом на 08:50 21 липня 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт та швейцарський франк подорожчали. Водночас польський злотий подешевшав.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

Читайте також:

Теги: валюта Нацбанк НБУ курс валют

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Купюра присвячена Василю Стусу та будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет
Про 2000 грн однією банкнотою. Велика купюра не означає велику біду
10 липня, 15:28
На новій банкноті буде зображення Василя Стуса
Гетманцев пояснив, як нова банкнота номіналом 2 тис. грн вплине на інфляцію
10 липня, 17:41
Нова банкнота номіналом 2000 грн із портретом Василя Стуса фото: Нацбанк
Нова банкнота 2000 грн спровокувала «дизайнерський» скандал
11 липня, 23:50
Нова пам’ятна монета Нацбанку присвячена казковому персонажу Кирилу Кожум’яці
Нацбанк випустив монету, присвячену народним казкам
29 червня, 20:22
Зняття готівки з 1 липня: які ліміти діють в українських банках
Зняття готівки з 1 липня: які ліміти діють в українських банках
30 червня, 08:55
Нацбанк виніс на громадське обговорення проєкт змін до нормативно-правових актів, які регулюють порядок розкриття банківської таємниці
Нацбанк запропонував нові правила банківської таємниці: кого торкнуться зміни
3 липня, 22:30

Особисті фінанси

Курс валют 21 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 21 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Дизель подорожчав: ціни на АЗС 21 липня 2026 року
Дизель подорожчав: ціни на АЗС 21 липня 2026 року
Гроші на переїзд: хто з військових має право на виплати
Гроші на переїзд: хто з військових має право на виплати
Курс валют 20 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 20 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Бензин подорожчав: ціни на АЗС 20 липня 2026 року
Бензин подорожчав: ціни на АЗС 20 липня 2026 року
Ціни на пальне 19 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 19 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
107K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
73K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua