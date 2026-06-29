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Курс валют 29 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 29 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 29 червня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 29 червня 2026 року. Порівняно з 28 червням долар подешевшав, а євро та польський злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85, євро – 51,13 грн, польського злотого – 11,92 грн.

Курс валют станом на 29 червня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,8596 51,1310 59,2820 11,9266 55,4644
Ощадбанк
 44,65 / 45,20 50,90 / 51,65 - - -
Приватбанк
 44,6 / 45,04 50,92 / 51,54 58,94 / 59,88 11,86 / 12,03 -
ПУМБ
  44,70 / 45,30 51,20 / 51,90 58,60 / 60,00 11,75 / 12,05 -
monobank
 44,65 / 45,03 50,92 / 51,52 - - -
Райффайзен
 44,60 / 45,05 50,70 / 51,60 57,00 / 60,40 11,30 / 12,30 53 / 56,60
OTP Bank
 44,55 / 44,99 50,50 / 51,50 - - 55,00 / 55,95
Укрсиббанк
 44,50 / 45,35 50,60 / 51,65 58,00 / 60,60 - 54,90 / 56,90
* курс валют станом на 09:16 29 червня 2026 року

За тиждень гривня зміцнилася щодо всіх основних іноземних валют. Найбільше за цей період подешевшав польський злотий, також знизилися офіційні курси євро, британського фунта, швейцарського франка та долара США.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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Теги: курс валют НБУ Нацбанк валюта

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