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Курс валют 22 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Курс валют 22 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 22 червня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,90

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 22 червня 2026 року. Порівняно з неділею, 21 червня, за курсом НБУ долар, євро та злотий залишилися без змін. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,90, євро – 51,46 грн, польського злотого – 12,07 грн.

Курс валют станом на 22 червня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,9067 51,4631 59,4026 12,0769 55,6603
Ощадбанк
 44,75 / 45,05 51,20 / 51,90 - - -
Приватбанк
 44,60 / 45,04 51,13 / 51,81 59,00 / 59,88 11,99 / 12,22 -
ПУМБ
  44,70 / 45,30 51,60 / 52,30 59,00 / 60,40 11,95 / 12,25 -
monobank
 44,68 / 45,03 51,20 / 51,80 - - -
Райффайзен
 44,65 / 45,12 51,00 / 51,85 57,00 / 60,50 11,40 / 12,50 53,20 / 57,10
OTP Bank
 44,65 / 45,10 51,00 / 51,95 - - 55,00 / 56,00
Укрсиббанк
 44,63 / 45,02 51,13 / 51,78 59,00 / 60,75 - 55,10 / 56,90
* курс валют станом на 08:43 22 червня 2026 року

За тиждень гривня послабилася щодо долара США, тоді як євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Найбільше зниження продемонстрував швейцарський франк, а найстабільнішою валютою залишився польський злотий.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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Теги: курс валют валюта НБУ Нацбанк

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