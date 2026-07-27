Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Нардеп спрогнозував, наскільки здорожчають авіаквитки після відкриття неба над Україною

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп спрогнозував, наскільки здорожчають авіаквитки після відкриття неба над Україною
За прогнозом нардепа Крейденка, після відновлення авіасполучення з Україною квитки можуть коштувати на 25% дорожче, ніж до повномасштабної війни
фото: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Крейденко: «Ціни виростуть, але залишаться цілком доступними»

Після відновлення авіасполучення з Україною вартість квитків може бути приблизно на 25% вищою, ніж до початку повномасштабної війни. На ціну впливатимуть не лише воєнні ризики, а й вартість пального, запчастин, зарплат та страхування. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Крейденко розповів, що спілкувався з представниками авіакомпаній, які оцінили можливе здорожчання квитків після відкриття повітряного простору.

«За їхніми прогнозами, до вартості «довоєнних» квитків можна буде додавати плюс 25%. Але це підвищення включає різні фактори – і те ж паливо, і запчастини, і зарплати, і страхування», – сказав нардеп.

Водночас він вважає, що авіаперельоти залишатимуться доступними для пасажирів. Крейденко зазначив, що на невеликих аеропортах традиційно працюють лоукостери, які пропонують дешевші квитки, зокрема завдяки обмеженому набору додаткових послуг.

«Їхні літаки швидко обертаються туди і назад – і в цьому якраз їхня перевага у порівнянні з традиційними авіакомпаніями», – пояснив народний обранець.

Зауважимо, на п’ятому році великої війни українці бачать пасажирські літаки в небі хіба що під час поїздок за кордон. Розмови про повернення цього символу мирного життя в Україну, яка веде запеклу війну, періодично здіймаються. Для відновлення польотів теоретично розглядаються аеропорти в західних регіонах. Директор Міжнародного аеропорту ім. Данила Галицького у Львові Тетяна Романовська нещодавно заявила, що підприємство готове оперативно повернутися до повноцінної роботи, як тільки буде прийняте рішення про відкриття повітряного простору. Відомі міжнародні авіакомпанії (здебільшого лоукостери на кшталт Ryanair та Wizz Аir) періодично виявляють зацікавленість у поверненні на український ринок.

Так, у 2025 році міжнародний аеропорт «Бориспіль» та лоукостер Wizz Air провели переговори. Вони обговорили можливості запуску пасажирських авіаперевезень. 

Приблизно тоді ж стало відомо, що авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною через сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе покласти край війні Росії проти України.

Читайте також:

Теги: авіація літак аеропорт авіаперевезення квиток Володимир Крейденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил Польщі
Історія з польськими МіГами, або Коли одна деталь міняє картину
7 липня, 18:33
Капсулу часу America250 виготовили та запечатали в майстерні Національного інституту стандартів і технологій США
США поховали капсулу часу, яку відкриють у 2276 році 250 років
4 липня, 06:10
У пікові години черги на контролі сягають п'яти годин
Аеропорти ЄС паралізувала нова система контролю кордону – BBC
5 липня, 02:40
Повністю знеструмленими залишилися Сімферополь і Севастополь
Окупований Крим знову занурився в темряву: вибухи пролунали у Севастополі
12 липня, 03:15
Втрати ворога станом на 12 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 12 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
12 липня, 06:55
Причиною аварії називають технічну несправність
У Московській області впав винищувач СУ-57
23 липня, 14:21
Уламки літака впали поруч зі 109-поверховим хмарочосом Чайна-Цзунь
Літак врізався у найвищий хмарочос Пекіна (відео)
26 червня, 16:59
У Михайлівському Золотоверхому соборі Києва попрощалися з льотчиком Богданом Загорульком
Київ попрощався із загиблим в авіакатастрофі пілотом Су-24М Богданом Загорульком
30 червня, 16:03
Трамп екстрено змінив літак після саміту НАТО
Трамп екстрено змінив літак після саміту НАТО: що сталося
9 липня, 01:08

Особисті фінанси

Курс валют 27 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 27 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Нардеп спрогнозував, наскільки здорожчають авіаквитки після відкриття неба над Україною
Нардеп спрогнозував, наскільки здорожчають авіаквитки після відкриття неба над Україною
Ціни на пальне 27 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 27 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 26 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 26 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Дизель продовжує дорожчати: ціни на АЗС 26 липня 2026 року
Дизель продовжує дорожчати: ціни на АЗС 26 липня 2026 року
Курс валют 25 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 25 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
124K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
107K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua