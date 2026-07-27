Нардеп спрогнозував, наскільки здорожчають авіаквитки після відкриття неба над Україною

За прогнозом нардепа Крейденка, після відновлення авіасполучення з Україною квитки можуть коштувати на 25% дорожче, ніж до повномасштабної війни

Крейденко: «Ціни виростуть, але залишаться цілком доступними»

Після відновлення авіасполучення з Україною вартість квитків може бути приблизно на 25% вищою, ніж до початку повномасштабної війни. На ціну впливатимуть не лише воєнні ризики, а й вартість пального, запчастин, зарплат та страхування. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Крейденко розповів, що спілкувався з представниками авіакомпаній, які оцінили можливе здорожчання квитків після відкриття повітряного простору.

«За їхніми прогнозами, до вартості «довоєнних» квитків можна буде додавати плюс 25%. Але це підвищення включає різні фактори – і те ж паливо, і запчастини, і зарплати, і страхування», – сказав нардеп.

Водночас він вважає, що авіаперельоти залишатимуться доступними для пасажирів. Крейденко зазначив, що на невеликих аеропортах традиційно працюють лоукостери, які пропонують дешевші квитки, зокрема завдяки обмеженому набору додаткових послуг.

«Їхні літаки швидко обертаються туди і назад – і в цьому якраз їхня перевага у порівнянні з традиційними авіакомпаніями», – пояснив народний обранець.

Зауважимо, на п’ятому році великої війни українці бачать пасажирські літаки в небі хіба що під час поїздок за кордон. Розмови про повернення цього символу мирного життя в Україну, яка веде запеклу війну, періодично здіймаються. Для відновлення польотів теоретично розглядаються аеропорти в західних регіонах. Директор Міжнародного аеропорту ім. Данила Галицького у Львові Тетяна Романовська нещодавно заявила, що підприємство готове оперативно повернутися до повноцінної роботи, як тільки буде прийняте рішення про відкриття повітряного простору. Відомі міжнародні авіакомпанії (здебільшого лоукостери на кшталт Ryanair та Wizz Аir) періодично виявляють зацікавленість у поверненні на український ринок.

Так, у 2025 році міжнародний аеропорт «Бориспіль» та лоукостер Wizz Air провели переговори. Вони обговорили можливості запуску пасажирських авіаперевезень.

Приблизно тоді ж стало відомо, що авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною через сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе покласти край війні Росії проти України.