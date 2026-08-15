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Курс валют 15 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Курс валют 15 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,69 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 15 серпня 2026 року. Порівняно з 14 серпня офіційний курс не змінився. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив курс долара на рівні 44,69, євро – 51,61 грн, польського злотого – 11,99 грн.

Курс валют станом на 15 серпня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,6988 51,5543 60,3076 11,9759 55,0105
Ощадбанк
 44,50 / 45,05 51,45 / 52,15 59,00 / 61,00 11,35 / 12,20 53,90 / 55,60
Приватбанк
 44,30 / 44,90 51,05 / 52,05 - - -
ПУМБ
 44,50 / 45,10 51,30 / 52,00 59,50 / 60,90 11,80 / 12,10 -
monobank
 44,46 / 45,83

51,43 / 52,07

 - - -
Райффайзен
 44,50 / 44,90 51,10 / 51,90 58,10 / 61,70 11,30 / 12,30 52,50 / 56,20
OTP Bank
 44,55 / 44,90 51,25 / 52,00 - - 54,70 / 55,60
Укрсиббанк
 44,45 / 45,00 51,20 / 52,10 59,10 / 61,40 - 53,85 / 55,85
* курс валют станом на 10:45 15 серпня 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

Теги: НБУ Національний банк курс валют валюта гроші

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