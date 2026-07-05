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Аеропорти ЄС паралізувала нова система контролю кордону – BBC

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Аеропорти ЄС паралізувала нова система контролю кордону – BBC
У пікові години черги на контролі сягають п'яти годин
фото з відкритих джерел

Ryanair: пасажирів перетворили на «піддослідних кроликів» через недороблену систему

У розпал літнього сезону аеропорти Євросоюзу зіткнулися з багатогодинними чергами через нову систему прикордонного контролю EES. Через це частина рейсів вилітає напівпорожньою – пасажири просто не встигають пройти контроль. Про це пише «Главком» з посиланням на BBC.

Авіакомпанія Ryanair закликала уряди ЄС відкласти повноцінний запуск EES до кінця літа.

«Пасажирів і родини не можна перетворювати на піддослідних кроликів для недоробленої системи паспортного контролю, яка загрожує довгими чергами, зірваними рейсами і зайвим стресом цього літа», – заявив головний операційний директор компанії Ніл Макмахон.

Найбільше проблем фіксують у аеропортах Тенеріфе-Південний, Пальми, Аліканте, Малаги, Мілана-Бергамо, Кракова та Парижа-Бове.

Об'єднання аеропортів ACI Europe повідомляє: у пікові години черги на контролі сягають п'яти годин. Через це літаки вилітають напівпорожніми, а пасажири ризикують запізнитися на рейс.

Керівниця аеропорту Берліна Алетта фон Массенбах розповіла, що іноземцям доводиться чекати на контролі до двох годин, і назвала ситуацію «нестерпною» для літа. За її словами, проблема ще й у тому, що кожна країна ЄС використовує власну підсистему – і вони погано узгоджуються між собою.

Окремо гостра ситуація – у британському порту Дувр, де прикордонний контроль здійснює французька сторона. Там встановили нову зону обробки пасажирів із 84 кіосками для зняття відбитків пальців і фотографування. Проблема в тому, що кіоски досі не працюють: за технічну частину відповідають французькі органи влади, які не змогли її запустити вчасно. Виконавчий директор порту Дуг Баністер попередив британських депутатів, що часу залишається дедалі менше, і назвав найближчі шість тижнів літа потенційно дуже складними.

Черги вже коштують туристам грошей. Одна британська родина через затримку на контролі в Римі пропустила рейс додому – довелося доплатити близько £250 за нові квитки.

Європейська комісія визнає проблему і обіцяє додаткову підтримку країнам. У середу в Брюсселі відбулася нарада високого рівня щодо ситуації з EES, а наступного тижня Єврокомісія планує зустрітися з представниками авіагалузі, щоб обговорити подальші кроки. Речник ЄК визнав: проблеми виникають там, де країни-члени не забезпечили достатньо прикордонників, інфраструктури й автоматизованого обладнання.

Претензії до темпів впровадження EES висловлюють і американські авіакомпанії. Об'єднання Airlines UK та Airlines for America закликали Єврокомісію та країни-члени серйозніше поставитися до резервних заходів і реалістично оцінити графік запуску напередодні пікового літнього сезону. Керівник британського лоукостера Jet2 Стів Гіпі також розкритикував запуск системи там, де вона явно не запрацювала належно.

Нагадаємо, повноцінно система EES запрацювала на зовнішніх кордонах ЄС 10 квітня 2026 року, а вперше її почали впроваджувати ще 12 жовтня 2025-го.

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Теги: подорож відпустка Європейський Союз Єврокомісія літак аеропорт

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