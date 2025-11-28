Головна Гроші Особисті фінанси
«Нацкешбек»: стало відомо, коли українці отримають виплати за вересень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Нацкешбек»: стало відомо, коли українці отримають виплати за вересень
Кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги і благодійність
фото: glavcom.ua

Понад 3,8 млн українців отримають понад 598 млн грн кешбеку за покупки у вересні

Виплата за програмою «Національний кешбек» за вересень відбудеться 29-30 листопада. Держава перерахує 3,8 млн українців сумарно понад 598 млн гривень, накопичених за покупки українських товарів у вересні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

«Ми виплачуємо користувачам рекордні 598 млн грн кешбеку. Виплата відбувається з невеликою затримкою, викликаною потребою перерозподілу коштів», – розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Виплата коштів за жовтень очікується в другій декаді грудня. Виплата за листопад – планово в кінці грудня. Виплата за грудень відбудеться планово в лютому 2026 року і далі щомісячно в кінці наступного місяця за попередній.

Зазначається, що у вересні українці придбали товарів місцевого виробництва, внесених в програму, на суму понад 5,9 млрд грн. До програми «Національний кешбек» долучилися нові компанії, і загальна кількість виробників та продавців, що беруть у ньому участь, зросла до понад 1870. Програма продовжить працювати й у 2026 році.

Кошти, отримані за програмою, можна витратити на комунальні послуги, ліки, та книги, зареєстровані у програмі, а також на поштові послуги і благодійність. Також невдовзі користувачі зможуть витратити нацкешбек на харчові продукти українського виробництва (окрім підакцизних товарів).

Нагадаємо, 11 листопада розпочалася виплата за серпень 2025 року за програмою «Національний кешбек». За серпень українці придбали товари вітчизняного виробництва на майже 5,1 млрд грн.

До слова, з 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою Національний кешбек. Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка».

