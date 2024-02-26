Справа Пашинського: офіцер ЗСУ Мирослав Гай готовий взяти політика на поруки

Військовий нагадав: За сприяння Пашинського вдалося запустити програму підготовки операторів протитанкових засобів ПТРК «Стугна» на базі бригад ТРО

Колишній народний депутат України Сергій Пашинський перед вторгненням Росії, розуміючи неминучість агресії РФ, не втік з країни, а навпаки активно допомогам готуватися до відбиття збройного нападу Росії, зокрема при організації підготовки оборони Києва, заявив Мирослав Гай на засіданні у Вищому антикорсуді 26 лютого під час розгляду обрання запобіжного заходу для голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, екснардепу Сергію Пашинському. Майор ЗСУ, кавалер орденів «За заслуги» та Богдана Хмельницького, просить ВАКС дозволу взяти політика на поруки, пише Телеграф.

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«Знаю Сергія Володимировича, як порядну відповідальну людину. Він жодного разу не порушив свого слова або якихось своїх зобов'язань, які він брав на себе по допомозі військовим підрозділам, бригаді. Нашим побратимам. Достеменно знаючи про початок повномасштабного наступу, він не покинув України. Більше того, зробив все, щоб організувати відсіч збройній агресії РФ. Він мав покинути Україну за ці роки десятки разів. Замість цього він обрав важкий складний шлях в боротьбі з російськими окупантами. Він неодноразово мені казав, що це для нього – головна мета, і я це побачив, тому що був присутнім при багатьох подіях, в яких брав участь. Я довіряю Сергію Володимировичу, тому впевнений, що за будь-якими проханнями суду я зможу доставити його за вимогою до судового залу, я маю транспортний засіб. Я знаю, де проживає Сергій Володимирович, знайомий з його родиною і впевнений, що зможу його привезти у будь-який момент за Вашим запитом», – заявив Мирослав Гай, звертаючись до судді ВАКС.

Він пригадав, що близько з Пашинським познайомився в 2021 році, «коли мене запросили в його кабінет». «Там мені і декільком ветеранам, – продовжив офіцер у своєму виступі, – громадським активістам він повідомив, що на жаль, він впевнений, що з високою ймовірністю у 2022 році буде повномасштабний напад РФ, виходячи з тої інформації, яка у нього була, з його знань історії та військової науки. Нам запропонували допомогти йому підготували все можливе для відсічі агресії Росії. І тоді почалася велика робота. Завдяки Сергію Володимировичу ми спромоглися повідомити про можливий повномасштабний наступ всіх високопосадових осіб».

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За його словами, більше того, за сприяння Пашинського вдалося запустити програму підготовки операторів протитанкових засобів ПТРК «Стугна» на базі бригад ТРО, які тоді створювалися, і «підготували більше 20 розрахунків».

«Ми зібрали команди, які готувались до відсічі агресії в Києві. Готувались у вигляді підготовки транспортних засобів, рубежів відсічі цієї агресії, комунікації з військовими підрозділами, які могли брати в цьому участь… Сергій Володимирович організував команди по евакуації українських видів озброєння. На жаль, на той момент держава не організувала жодних дій по евакуації. Наші команди евакуювали протитанкові засоби, які згодом отримали десантники та інші підрозділи ЗСУ. Евакуювали ракети «Нептун» – зокрема ті ракети, які потім потопили крейсер «Москва», евакуювали РСЗО «Вільха», яка брала участь у відсічі агресії в Києві… Ми ставили питання, що країна не мала великокаліберної артилерії, і Сергій Володимирович спромігся знайти «Богдану», яка зараз вже відома в усьому світі… Далі вона брала участь у відсічі агресії на від Харківської області до Кривого Рогу і Херсону», – розказав він.

Також Мирослав Гай повідомив, що Пашинський запропонував зухвалу ідею з використанням САУ «Богдани» для операцій ЗСУ при деокупації українського острову Зміїний. А також продовжує допомагати ЗСУ і зараз.

Нагадаємо, що прокурор просить арешт для екснардепа Сергія Пашинського із можливістю внести заставу у розмірі 299,9 млн грн.

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Як відомо, 12 лютого 2024 року НАБУ та СБУ провели обшук у помешканні Голови Асоціації Сергія Пашинського.

Йому було оголошено підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого десять років тому. Автори звернення зазначають, що Сергій Пашинський та його бізнес-партнери підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. т конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

Завдяки спеціалістам Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, держбюджету було завдано збитків на майже 1 млрд гривень.