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Суд постановив: офіційна мова Молдови румунська

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд постановив: офіційна мова Молдови румунська
Трійка парламентарів подали звернення до суду, адже вважали, що законодавство, яке визначає румунську мову державною, не є конституційним
фото з відкритих джерел

Конституційний суд Молдови: «Державною мовою Республіки Молдова є румунська мова, що діє на основі латинського алфавіту»

Мова, яка є державною в Республіці Молдова, є румунська. Відповідне рішення ухвалив Конституційний суд країни, поклавши край багаторічним дискусіям з цього питання. Про це повідомляє офіційний сайт молдовського суду.

Питання у Конституційному суді розглядалось після подання трьох депутатів молдовського парламенту. Автори звернення вважали, що законодавство, яке визначає румунську мову державною, не є конституційним. 

Конституційний суд Молдови у своєму рішенні вказав, що суд ухвалював рішення виключно у межах юридичної компетенції та відповідності закону конституційним положенням і жодним чином не намагається стати суб'єктом політичних дискусій. 

В пресрелізі Конституційного Суду вказано, що стаття 13 Конституції визнає і забезпечує охорону наступним цінностям – офіційний характер румунської мови, як державної, право на функціонування інших мов.

«Отже, суд підтвердив відповідність вимогам конституційної практики у формулюванні тексту Конституції: «Державною мовою Республіки Молдова є румунська мова, що діє на основі латинського алфавіту», – зазначено у пресрелізі суду.

Нагадаємо, на спільному засіданні урядів України та Румунії було прийнято рішення не визнавати молдовську мову. Офіційною буде лише румунська.

До слова, 16 березня 2023 року молдовський парламент схвалив рішення щодо перейменування державної мови з молдовської на румунську.

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Теги: суд депутат Молдова Румунія мова

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