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Окупаційна влада Севастополя запровадила безпрецедентні обмеження

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Окупаційна влада Севастополя запровадила безпрецедентні обмеження
Торгові центри, супермаркети та гіпермаркети в Криму працюватимуть з 07:00 до 20:00
фото з відкритих джерел

На території окупованого Криму фактично вводиться жорстка «комендантська година»

Окупаційна влада Криму фактично вводить комендантську годину і закриває поромне сполучення з Росією. Як інформує «Главком», про це повідомили «мер» Севастополя Михайло Развожаєв та гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

Із метою економії паливо в Криму не продаватимуть 22 та 23 червня. Заправка буде проводитися тільки для «транспорту спеціальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста», тобто для колаборантів та окупантів.

Окупаційна влада Севастополя запровадила безпрецедентні обмеження фото 1

Крім того, вводиться ряд інших обмежень:

  • громадський транспорт змінює режим роботи (з 05:30 до 21:00),
  • пороми курсувати не будуть («тільки пасажирські катери»),
  • торгові центри, супермаркети та гіпермаркети працюватимуть з 07:00 до 20:00,
  • вуличне освітлення не включатиметься.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму запровадили графіки відключення світла. Обмеження нібито ввели для ліквідації перевантаження електромереж за межами міста.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотники атакували окупований Крим. Вибухи чули у Сімферополі, Керчі, Севастополі та інших містах.

Зокрема, Володимир Зеленський підтвердив, що уночі Сили оборони вдарили по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. За словами Зеленського, уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

Опісля нічної атаки в окупованому Криму повністю заборонили продаж пального цивільним. «Сьогодні, 21 червня, з 9:00 на кримських АЗС припинено продаж палива як за готівку та безготівковим розрахунком, так і за талонами для фізичних та юридичних осіб. Паливо продаватиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Республіки Крим», – йдеться у повідомленні Аксьонова.

Також частина окупованого Криму залишилася без світла через пошкодження в електромережах. У Севастополі введено графік тимчасового відключення електропостачання.

Теги: Крим обмеження відключення гауляйтер заправка комендантська година перевезення влада громадський транспорт відключення світла

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