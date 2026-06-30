У Німеччині внаслідок стрілянини в центрі захисту дітей загинули шість людей

Внаслідок стрілянини кілька осіб зазнали поранень різного ступеня важкості

У понеділок, 29 червня, у північнонімецькому місті Штаде (неподалік Гамбурга) сталася стрілянина в закладі соціального забезпечення для молоді, внаслідок якої загинули четверо жінок та двоє чоловіків. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Усі шестеро загиблих були дорослими співробітниками цієї установи, а не її вихованцями. П'ятеро людей померли безпосередньо на місці події, а шоста жертва померла від отриманих ран у лікарні. Ще кілька осіб зазнали поранень різного ступеня важкості.

Правоохоронці оперативно затримали нападника. Ним виявився 45-річний громадянин Туреччини, який народився в Німеччині. За попередніми даними, мотивом для розстрілу став сімейний конфлікт: чоловік прийшов до соціальної служби на зустріч зі співробітниками щодо питання опіки над його тримісячною донькою. Немовля та його 34-річна матір перебували в закладі під час стрілянини, наразі дитина перебуває під наглядом відомства у справах неповнолітніх.

Крім самого стрільця, поліція затримала 65-річну жінку з близького оточення родини, яка, ймовірно, була водієм автомобіля для втечі.

Територію інциденту повністю зачищено, загрози для населення немає, хоча влада просить мешканців уникати цього району. Свої співчуття родинам загиблих висловили президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та канцлер Фрідріх Мерц. Поліція також закликала громадян не поширювати чутки та неперевірену інформацію в інтернеті, щоб не заважати розслідуванню.

Нагадаємо, у США у Чикаго в суботу, 20 червня, сталася масова стрілянина, під час якої постраждали щонайменше 12 осіб.

За даними правоохоронців, до натовпу людей, які перебували на вулиці в районі Саут-Сайд, під'їхав позашляховик, з якого двоє зловмисників відкрили вогонь. Після цього автомобіль зник із місця події. У результаті інциденту двоє чоловіків опинилися у критичному стані, один із них отримав поранення в ділянку стегна.

Як відомо, у французькому департаменті Ер і Луар 82-річний чоловік, переконаний, що президента країни Еммануеля Макрона нібито усунули від влади, влаштував збройний інцидент із правоохоронцями.

Як повідомила прокуратура Шартра, подія сталася у суботу, 20 червня, близько 18:50 неподалік Ножан-ле-Ротру. Перед виходом із дому чоловік узяв гвинтівку та боєприпаси, вигукуючи фрази на кшталт «це революція» та «Макрона повалено».