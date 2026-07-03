Болгарія висунула умову для підтримки нового пакета санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев під час сесії запитань і відповідей у парламенті

Софія заявила, що не погодиться на 21-й пакет санкцій ЄС, якщо зі списку не виключать двох осіб, серед яких патріарх Російської православної церкви Кирило

Болгарія не підтримає 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо з нього не виключать патріарха Російської православної церкви Кирила та співзасновника компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BNR News.

За словами глави уряду, Болгарія виступить проти запропонованого Європейським Союзом 21-го пакета санкцій, якщо зазначені особи залишаться у санкційному списку.

Радев пояснив таку позицію необхідністю захисту енергетичних інтересів країни. Зокрема, він наголосив, що виключення Вагіта Алекперова зі списку санкцій відповідає національним економічним інтересам Болгарії.

Коментуючи можливі санкції щодо патріарха Кирила, прем'єр зазначив, що питання не стосується особисто глави Російської православної церкви, однак звернув увагу на його статус керівника великої релігійної конфесії.

У Європейському Союзі наразі тривають переговори щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. До нього планують включити нові обмеження проти російського енергетичного сектору, компаній, які допомагають обходити чинні санкції, а також розширити перелік фізичних осіб, які потраплять під обмеження.

Для ухвалення нового пакета санкцій необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів Європейського Союзу. Саме тому позиція Болгарії може вплинути на строки погодження документа або змусити Брюссель шукати компромісні рішення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Італія також висловила занепокоєння планами включити патріарха Кирила до нового санкційного пакета ЄС. За інформацією Politico, Рим пояснює свою позицію побоюваннями щодо можливих наслідків такого рішення для міжцерковного діалогу та враховує позицію Ватикану. Окрім цього, під час обговорення 21-го пакета санкцій окремі країни ЄС висловили застереження щодо нових обмежень у сфері морських перевезень та інших положень документа.