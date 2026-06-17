Зеленський заявив про плани подвоїти виробництво безпілотників в Україні

Президент: Росія втратила ініціативу майже на всіх напрямках, понад 60% росіян хочуть зупинити війну

Україна цього року виготовить десять мільйонів безпілотників і має потенціал подвоїти цей показник — таку заяву Зеленський зробив онлайн на форумі Reuters NEXT Europe після зустрічей на полях саміту G7 в Евіані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Дрони та фронт

За словами Зеленського, нарощування виробництва безпілотників – одна з ключових хороших новин для України з точки зору оборонної промисловості та військових технологій.

Говорячи про ситуацію на фронті, президент зазначив, що Росія втратила бойову ініціативу майже на всіх напрямках. За його словами, ворог одночасно вів наступальні дії на дванадцяти напрямках, але тепер ця ініціатива залишається лише на двох-трьох із них.

«Я думаю, що ситуація на фронті справді змінюється. Вони атакували нас на 12 напрямках. Ми це бачили. І вони втратили ініціативу майже на всіх цих напрямках, лише на двох чи трьох вона у них ще залишається. Водночас Росія досі має значні ресурси, зокрема солдатів. Але вони там сповільнилися», – сказав Зеленський.

Президент також звернув увагу на настрої всередині Росії: понад 60% росіян підтримують зупинення війни, а частина оточення Путіна, навпаки, підштовхує його до нової масштабної мобілізації, не зважаючи на втрати.

Санкції та тіньовий флот

Зеленський наголосив на необхідності посилювати тиск на Росію через санкції – це питання він обговорював з європейськими лідерами в Евіані та планує порушити з президентом США.

Пріоритетом президент назвав тіньовий флот: на його думку, довгострокові санкції вже спрацьовують – ціни на нафту падають, що скорочує доходи РФ. Зеленський закликав партнерів не лише блокувати, а й конфісковувати підсанкційні танкери, а також посилити тиск на банківський і військово-промисловий сектор Росії.

Нагадаємо, у червні 2025 року Зеленський заявляв, що Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% – підприємства мали для цього потужності, але бракувало фінансування. До слова, виробництво дронів у Росії за рік зросло на 117% – авіаційна галузь наростила випуск у квітні 2026 року порівняно з тим самим місяцем минулого року.