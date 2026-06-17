Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський заявив про плани подвоїти виробництво безпілотників в Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський заявив про плани подвоїти виробництво безпілотників в Україні
Пріоритетом президент назвав тіньовий флот: довгострокові санкції вже спрацьовують
фото: Офіс Президента

Президент: Росія втратила ініціативу майже на всіх напрямках, понад 60% росіян хочуть зупинити війну

Україна цього року виготовить десять мільйонів безпілотників і має потенціал подвоїти цей показник — таку заяву Зеленський зробив онлайн на форумі Reuters NEXT Europe після зустрічей на полях саміту G7 в Евіані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Дрони та фронт

За словами Зеленського, нарощування виробництва безпілотників – одна з ключових хороших новин для України з точки зору оборонної промисловості та військових технологій.

Говорячи про ситуацію на фронті, президент зазначив, що Росія втратила бойову ініціативу майже на всіх напрямках. За його словами, ворог одночасно вів наступальні дії на дванадцяти напрямках, але тепер ця ініціатива залишається лише на двох-трьох із них.

«Я думаю, що ситуація на фронті справді змінюється. Вони атакували нас на 12 напрямках. Ми це бачили. І вони втратили ініціативу майже на всіх цих напрямках, лише на двох чи трьох вона у них ще залишається. Водночас Росія досі має значні ресурси, зокрема солдатів. Але вони там сповільнилися», – сказав Зеленський.

Президент також звернув увагу на настрої всередині Росії: понад 60% росіян підтримують зупинення війни, а частина оточення Путіна, навпаки, підштовхує його до нової масштабної мобілізації, не зважаючи на втрати.

Санкції та тіньовий флот

Зеленський наголосив на необхідності посилювати тиск на Росію через санкції – це питання він обговорював з європейськими лідерами в Евіані та планує порушити з президентом США.

Пріоритетом президент назвав тіньовий флот: на його думку, довгострокові санкції вже спрацьовують – ціни на нафту падають, що скорочує доходи РФ. Зеленський закликав партнерів не лише блокувати, а й конфісковувати підсанкційні танкери, а також посилити тиск на банківський і військово-промисловий сектор Росії.

Нагадаємо, у червні 2025 року Зеленський заявляв, що Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% – підприємства мали для цього потужності, але бракувало фінансування. До слова, виробництво дронів у Росії за рік зросло на 117% – авіаційна галузь наростила випуск у квітні 2026 року порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Читайте також:

Теги: росія санкції фінансування Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента втрати ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китайський мир для України: суверенітет без свободи
Китайський мир для України: суверенітет без свободи
22 травня, 23:15
Командування противника намагається забезпечити фланг наступу своїх основних сил
Контратаки ЗСУ ламають плани росіян. Огляд фронту
28 травня, 12:45
Як Польща власноруч руйнує шанс на історичний альянс з Україною
Як Польща власноруч руйнує шанс на історичний альянс з Україною
9 червня, 13:57
Буданов провів паралелі між злочинами сталінського режиму та сучасною війною Росії проти України
Буданов передбачив долю Путіна
17 травня, 18:13
Головне заупокійне богослужіння відбулося за участі архієреїв, духівництва та державних діячів
У Патріаршому Соборі відспівали провідника ОУН Андрія Мельника
23 травня, 16:49
Під ворожий удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми
Ворог уразив дитячий майданчик у Херсоні: є загиблий та поранені (відео)
27 травня, 19:31
В Україні триває 1564-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року
6 червня, 08:14
Скандал навколо УПА – лише один із чинників
Польща знову опинилася поза ключовими переговорами щодо України – TVP World
9 червня, 04:27
Єврокомісія заявила, що розширення є стратегічним вибором
Україна відкрила перший кластер переговорів про вступ до ЄС
15 червня, 18:19

Політика

G7 ухвалила підсумкову заяву: санкції проти РФ і зброя для України
G7 ухвалила підсумкову заяву: санкції проти РФ і зброя для України
Зеленський заявив про плани подвоїти виробництво безпілотників в Україні
Зеленський заявив про плани подвоїти виробництво безпілотників в Україні
Кожен другий рубль – на армію: Росія встановила рекорд військових витрат
Кожен другий рубль – на армію: Росія встановила рекорд військових витрат
Зеленський і лідери ЄС домовилися про наступні кроки євроінтеграції
Зеленський і лідери ЄС домовилися про наступні кроки євроінтеграції
Мерц після розмови з Трампом висловив оптимізм щодо миру в Україні
Мерц після розмови з Трампом висловив оптимізм щодо миру в Україні
Паливна криза в Росії поширилася на 53 регіони країни
Паливна криза в Росії поширилася на 53 регіони країни

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Вчора, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
15 червня, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
15 червня, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua