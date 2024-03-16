Надбавка до пенсії: у кого й на скільки зростуть виплати у квітні

Наступного місяця на підвищення пенсії варто очікувати 65-річним громадянам, які мають повний страховий стаж

У квітні розмір мінімальної зарплатні зросте зі 7100 до 8000 гривень. У зв’язку з цим збільшаться виплати й деяким пенсіонерам.

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Як відомо, у березні пройшла масштабна індексація пенсій для українців. Та разом із тим уже у квітні відбудеться нове підвищення деяких виплат. Зокрема, наступного місяця на зростання виплат варто очікувати 65-річним пенсіонерам, які мають повний страховий стаж, тобто 30 років для жінок і 35 – для чоловіків. Їхні виплати не можуть бути меншими за 40% від мінімальної зарплати, яка підніметься у квітні до 8000 гривень.

Зазначена категорія громадян отримувала підвищення ще в січні. Тоді пенсія піднялася до 2840 гривень. Однак у квітні вона зросте до 3200 гривень.

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Додатково з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, які працюють з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу.

Нагадаємо, що деякі українці можуть вийти на пенсію достроково. Такі норми закріплено ст. 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Як відомо, у 2024 році зріс мінімальний стаж для виходу на пенсію. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менше 31 року стажу, в 63 роки – не менше 21 року стажу, в 65 років – від 15 до 21 року стажу.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 мільйонів українців.

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До слова, попередній показник індексації становив 13%. Зазначалося, що не відчують індексацію ті, хто отримує найбільші пенсії; громадяни, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років; пенсіонери з виплатами, меншими за мінімальними.