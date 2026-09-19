Новий закон про ВПО: що зміниться для переселенців із 22 жовтня

Переселенців чекають нові правила обліку, інший документ замість довідки та нові підстави для зняття зі статусу

Для внутрішньо переміщених осіб в Україні зміняться правила обліку та підтвердження статусу. Замість звичної довідки основним документом стане витяг із Єдиної інформаційної бази даних про ВПО, а за певних обставин людину зможуть зняти з обліку без її заяви. Нові правила почнуть діяти 22 жовтня 2026 року.

Про це розповідає «Главком» із посиланням на Закон України №4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Довідку ВПО замінить витяг

Після набрання законом чинності основним документом, який підтверджуватиме взяття людини на облік як ВПО, факт її внутрішнього переміщення та місце проживання, стане витяг з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Його можна буде отримати в електронній або паперовій формі. Обидва варіанти матимуть однакову юридичну силу.

Водночас переселенцям, які вже мають довідки ВПО, не доведеться обов'язково їх замінювати. Документи, видані до 22 жовтня, залишатимуться чинними. За бажанням людина зможе отримати замість довідки витяг.

ВПО повинні повідомляти про зміни

Новий закон встановлює обов'язок ВПО повідомляти про зміну місця проживання або повернення до покинутого місця проживання.

На це відводиться 30 календарних днів від дня прибуття до нового місця проживання або повернення додому. Порядок такого повідомлення має визначити Кабінет Міністрів.

Окремо закон передбачає правила щодо перебування ВПО за межами України. Якщо людина виїхала за кордон на постійне проживання або з інших причин відсутня в Україні понад 90 днів поспіль чи понад 180 днів сукупно протягом року, це може стати підставою для зняття її з обліку.

Виняток становитимуть обґрунтовані причини перебування за кордоном. Їхній перелік та граничні строки має визначити Кабмін.

Коли ВПО можуть зняти з обліку

Закон передбачає кілька випадків, коли людину можуть зняти з обліку без її заяви.

Зокрема, це можливо, якщо ВПО:

не повідомила у встановлений строк про повернення до покинутого місця проживання;

виїхала за кордон на постійне проживання або перевищила визначений законом строк перебування за межами України;

має обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, за окремі злочини проти основ національної безпеки України або за виправдовування російської агресії;

подала завідомо недостовірні відомості, які стали підставою для взяття на облік;

якщо відновилися умови для безпечного, добровільного та гідного повернення до покинутого місця проживання;

померла або оголошена померлою.

Порядок зняття з обліку та визначення факту відновлення безпечних умов для повернення має встановити Кабінет Міністрів.

Водночас людина зможе повторно звернутися для взяття на облік як ВПО, якщо обставини, через які її зняли з обліку, змінилися.

Повторно доводити факт переміщення не потрібно

Новий закон також передбачає, що для людей, які вже перебувають на обліку як ВПО, факт проживання на території, з якої відбулося переміщення, не потрібно буде підтверджувати повторно.

Він підтверджуватиметься відомостями з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Окремо закон визначає правила для дітей, які народилися вже після переміщення батьків. Така дитина сама по собі не вважатиметься ВПО, однак держава має враховувати факт її народження під час надання підтримки сім'ї.

Що буде з державною підтримкою

Новий закон передбачає не лише ведення обліку переселенців, а й оцінювання їхніх потреб та організацію державної підтримки.

При цьому конкретні умови призначення окремих видів допомоги, зокрема виплат, визначаються урядовими рішеннями. Тому набрання чинності законом не означає автоматичного припинення усіх виплат для ВПО.

Частину практичних процедур після набрання законом чинності має врегулювати Кабмін.

Коли запрацюють нові правила

Закон №4924-IX Верховна Рада ухвалила 1 липня 2026 року. Основна частина документа набирає чинності 22 жовтня 2026 року.

До цієї дати для переселенців діятимуть нинішні правила.

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