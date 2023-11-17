Підвищення тарифу на світло з 1 січня: Міненерго зробило заяву
Низка ЗМІ та Telegram-каналів поширили недостовірну інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію
Із 1 січня в Україні не буде підвищення тарифу на електроенергію для населення. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
«Міненерго офіційно повідомляє, що підвищення тарифів для населення наразі не передбачається», – йдеться в заяві.
Як зазначають у відомстві, низка ЗМІ та Telegram-каналів поширили недостовірну інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, посилаючись у своїх повідомленнях на інтерв’ю голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського.
«Проте сам спікер не робив таких стверджень у своєму інтерв’ю. НКРЕКП публічно спростувала інформацію, викладену у журналістських повідомленнях», – зазначають в Міненерго.
Міненерго також наголошує, що проти України веде війну підступний та сильний ворог. Це протистояння відбувається всюди: на полі бою, в економіці, енергетиці, в інформаційному просторі. Тому, як зазначають у міністерстві, недостовірна інформація про відключення світла, неготовність енергосистеми до зими або про підвищення тарифів постійно поширюється росіянами в нашому інформаційному просторі.
«Їхня мета – посіяти страх, паніку, зменшити віру суспільства у Перемогу і, як наслідок, – послабити всю країну і нашу здатність протистояти ворогу. Саме тому підігравання українськими журналістами цим російським ІПСО є неприйнятними. Тому ще раз звертаємося з проханням бути пильними та не допомагати діям ворога в інформаційному просторі», – додають в заяві.
Раніше повідомлялося, що тарифи на розподіл електроенергії можуть переглянути найближчим часом. Відповідний проєкт рішень ухвалив НКРЕКП із застосуванням у 26 постачальників стимулюючого регулювання. Наприклад вартість послуг у «ДТЕК Київські електромережі» може зрости на 10,3%.
Окрім цього, НКРЕКП ухвалила рішення про започаткування тарифів на постачальників, які надають універсальні послуги, а також проєкти постанов про встановлення тарифів на послуги з розподілу електроенергії на 2024 рік. Відповідні рішення будуть розміщені на офіційному сайті комісії для отримання пропозицій та зауважень.
Коментарі — 0