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З 1 травня в Україні перерахують субсидії: куди бігти та які документи подавати

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
З 1 травня в Україні перерахують субсидії: куди бігти та які документи подавати
Перерахунок субсидій для переважної більшості одержувачів буде здійснено автоматично
фото з відкритих джерел

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг розраховується два рази на рік з урахуванням тривалості опалювального сезону

У квітні в Україні офіційно завершено опалювальний сезон 2022/2023 років. Тому з 1 травня поточного року буде здійснено перерахунок житлових субсидій для всіх домогосподарств. Перерахунок у більшості випадків відбудеться автоматично. Очікується значне зменшення субсидіантів.

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електроенергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Зазначається, що житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон з 1 травня будуть перепризначені для переважної більшості одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді, автоматично, на підставі наявної у Пенсійному фонді України інформації, за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад родини. Якщо ж такі зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати про них інформацію до органу Фонду протягом 30 днів.

Проте є певна категорія людей, яка має обов’язково звернутися за субсидією на неопалювальний період.

Кому необхідно подати заяву та декларацію

На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

  • у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
  • члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги;
  • кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;
  • домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Виключно на підставі звернення громадянина надається на неопалювальний сезон також житлова субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу. Тобто субсидію було призначено 0,00 грн.

Якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня), — представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органу Фонду заповнені належним чином нові заяву та декларацію.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Як враховуються доходи

Якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартали попереднього календарного року.

При цьому пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

Куди та як подати документи

Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, в залежності від того, який є зручнішим:

  • особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • поштою, на адресу органу Фонду;
  • або online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд.

Крім того, як і раніше, можна подавати документи на призначення субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал Дія.

Питання надання житлових субсидій, зокрема, на неопалювальний період, регулюється Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

До слова, Кабмін визначився з тарифом на електроенергію з 1 травня 2023 року.

Нагадаємо, українці можуть дізнатися розмір субсидії самостійно за посиланням.

Теги: опалювальний сезон комуналка субсидія

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