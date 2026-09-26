Покупець оплатив товар у соцмережі, а продавець зник: як повернути гроші

Листування з продавцем і чек про оплату допоможуть довести факт покупки, якщо виникнуть проблеми

Держпродспоживслужба пояснила, як діяти у разі проблем із продавцем

Якщо покупець оплатив товар через Instagram, Facebook, TikTok чи Telegram, але продавець не відправляє замовлення або перестав виходити на зв'язок, це не означає, що споживач втратив можливість захистити свої права. Про це розповідає «Главком» із посиланням на роз'яснення Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Що потрібно перевірити перед оплатою

Сам факт продажу товару через соцмережу не скасовує прав споживача. Однак перед переказом коштів варто з'ясувати, хто саме є продавцем.

Держпродспоживслужба радить перевірити:

повне найменування суб'єкта господарювання або дані ФОП;

місцезнаходження продавця;

контактні дані;

характеристики товару;

ціну;

умови оплати та доставки;

правила повернення;

гарантійні умови;

можливість отримати розрахунковий документ.

Також покупцеві варто зберегти сторінку товару та його опис до здійснення оплати. Це може знадобитися, якщо надалі виникне спір із продавцем.

Якщо продавець відмовляється повідомляти, хто саме продає товар, не надає необхідної інформації або вимагає передоплату без належного документального оформлення покупки, Держпродспоживслужба радить оцінити ризики такої угоди.

Гроші заплатили, а товар не надсилають

Окрема ситуація – коли замовлення вже оплачене, але продавець не відправляє товар.

Відповідно до частини шостої статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів», якщо інше не передбачено договором, продавець повинен поставити товар у прийнятний строк, але не пізніше 30 днів із моменту отримання згоди споживача на укладення договору.

Якщо продавець не може виконати замовлення, він має повідомити про це покупця.

У разі невиконання продавцем договірних зобов'язань споживач може звернутися до нього з відповідною вимогою, зокрема щодо виконання договору або повернення сплачених коштів – залежно від конкретних обставин.

Першим кроком Держпродспоживслужба радить звернутися безпосередньо до продавця з чітко сформульованою письмовою вимогою.

Товар прийшов, але не відповідає замовленню

Проблема може виникнути і після отримання посилки. Наприклад, товар може не відповідати опису або заявленим характеристикам.

У такому випадку покупцеві варто:

перевірити товар та його комплектацію;

порівняти отриману річ із характеристиками, зазначеними під час замовлення;

зберегти документи та упаковку;

зробити фото або відео, якщо виявлено невідповідність;

невідкладно повідомити продавця про проблему;

направити йому письмову вимогу;

зберігати листування та відповіді продавця.

Такі матеріали допоможуть підтвердити, що саме було замовлено, коли здійснювалася покупка та в чому полягає проблема.

Куди звертатися, якщо продавець ігнорує

Якщо продавець не реагує на звернення або відмовляється задовольнити законні вимоги, споживач може звернутися до Держпродспоживслужби або її територіального органу в межах визначених законодавством повноважень.

До звернення потрібно додати наявні документи та докази, які підтверджують обставини справи.

Водночас є важливий нюанс. Держпродспоживслужба має повноваження щодо продавців, які є суб'єктами господарювання, зокрема юридичних осіб та ФОП.

Якщо ж товар продає звичайна фізична особа, яка не зареєстрована як підприємець, відносини між нею та покупцем не підпадають під дію Закону України «Про захист прав споживачів». У такому випадку Держпродспоживслужба не має правових підстав вживати заходів щодо такого продавця.

Саме тому перед оплатою покупки через соцмережу важливо встановити, хто стоїть за сторінкою та чи здійснює він продаж офіційно.

Як убезпечити себе під час онлайн-покупки

Держпродспоживслужба радить не обмежуватися лише перевіркою ціни товару. До оплати потрібно перевірити продавця, характеристики продукції, умови доставки та повернення, гарантію, а також можливість отримати розрахунковий документ.

Після покупки варто зберігати підтвердження оплати, листування, опис товару, документи та упаковку. Якщо виникла проблема, її слід якомога швидше зафіксувати та письмово повідомити продавця.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Державна податкова служба посилює контроль за продажами через соцмережі та месенджери. У поле зору податківців потрапили, зокрема, Instagram, TikTok, Telegram, Viber та WhatsApp. Перевірятимуть як незареєстрований бізнес, так і легальних підприємців, які можуть не виконувати вимоги щодо застосування РРО/ПРРО. Водночас сам продаж товарів через соцмережі не є порушенням – проблеми виникають, якщо людина систематично торгує без належної реєстрації або бізнес не дотримується податкових вимог.