Друг Путіна виявився співвласником Ozon – розслідування

Розслідувачі простежили шлях понад 51 млрд рублів до найбільшої частки маркетплейсу

Майже 35% акцій російського маркетплейсу Ozon, які формально належать структурі бізнесмена Олександра Чачави, могли бути придбані за кошти, пов’язані з мільярдером Геннадієм Тимченком – одним із найближчих друзів Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування Фонду боротьби з корупцією.

Як Чачава став найбільшим акціонером Ozon

Нині структурі Олександра Чачави – АТ «О23» – належить 34,95% акцій Ozon. Це найбільший пакет у російського маркетплейсу. Ще 31,8% належить АФК «Система», решта акцій розподілена між іншими власниками. Цю структуру власності раніше аналізував і «Главком».

Чачава придбав перші 27,71% Ozon у липні 2025 року. Пакет раніше належав інвестхолдингу «Восток Инвестиции», який отримав актив після виходу з російського ринку фонду Baring Vostok. Вартість угоди становила 38,2 млрд рублів. Згодом частку збільшили до 34,95%.

«Главком» раніше розповідав, кому належить Ozon і як змінювалася структура власності маркетплейсу. Тепер розслідувачі спробували з’ясувати, звідки взялися кошти на придбання великого пакета.

Ланцюжок позик привів до Тимченка

Ключовою для розслідування стала компанія «Стратосфера», пов’язана зі структурою Чачави. У її бухгалтерській звітності за 2024 рік вказано отримання позики на 51 млрд 230 млн 297 тис. рублів (близько $570 млн).

Автори розслідування порівняли цю суму з даними бухгалтерської звітності інших російських компаній. Вони стверджують, що позику на точно таку ж суму видала «Стратосфері» компанія «Оптима».

Далі фінансовий ланцюжок привів до «Дельти». За даними Фонду боротьби з корупцією, «Оптима» отримала від цієї компанії практично таку саму суму у вигляді безпроцентної позики. Різниця становила близько 1 тис. рублів, яку розслідувачі пояснюють округленням.

«Дельта» офіційно належить Геннадію Тимченку. Через цю компанію бізнесмен із 2017 року володіє 17% акцій російського нафтохімічного холдингу «Сибур» та отримує дивіденди.

Таким чином, розслідувачі простежили такий ланцюжок:

«Стратосфера», пов’язана зі структурою Чачави, отримала 51,23 млрд рублів;

ці кошти їй надала «Оптима»;

«Оптима» отримала практично таку саму суму від «Дельти»;

«Дельта» належить Геннадію Тимченку.

На підставі цих фінансових документів автори розслідування стверджують, що саме структури Тимченка профінансували придбання пакета Ozon.

Водночас юридично власником 34,95% акцій залишається структура Чачави. Документи, наведені у розслідуванні, свідчать про рух коштів між компаніями, але не є окремим реєстровим підтвердженням того, що Тимченко формально володіє акціями маркетплейсу.

Розслідувачі знайшли й інші зв’язки

Автори матеріалу звернули увагу не лише на рух грошей, а й на керівництво «Оптими».

Генеральна директорка компанії Дар'я Брилакова раніше працювала в автодромі «Ігора Драйв», який, за даними розслідування, записаний на Михайла Шеломова – родича Путіна. Також вона працювала в «АБР Менеджменті», яку пов’язують із російським мільярдером Юрієм Ковальчуком, якого називають одним із найближчих друзів президента РФ.

Попередня керівниця «Оптими» Анастасія Юлдашева, за даними розслідувачів, працювала в компанії «Акцепт», пов’язаній із Шеломовим.

Ще один зв’язок автори розслідування виявили у головної бухгалтерки «Оптими» Жанни Цаплевої. Раніше вона працювала в компанії «Релакс», яку пов’язують зі Світланою Кривоногих.

Саме сукупність фінансових документів та корпоративних зв’язків стала підставою для висновку розслідувачів про те, що за формальним власником великого пакета Ozon може стояти представник найближчого оточення Путіна.

«Далі гроші ведуть безпосередньо до Тимченка», – йдеться в розслідуванні Фонду боротьби з корупцією.

Автори матеріалу наголошують, що раніше вже виявляли компанії Тимченка у фінансових схемах, пов’язаних із витратами Путіна та його оточення.

Що відомо про Тимченка

Геннадій Тимченко – російський мільярдер, якого Володимир Путін публічно називав своїм другом. Після початку російської агресії проти України бізнесмен потрапив під західні санкції.

Тимченко є одним із найбагатших підприємців Росії, а його бізнес-активи охоплюють енергетику, транспорт та інші галузі. Серед ключових активів бізнесмена – частка в «Сибурі».

За даними Фонду боротьби з корупцією, компанії Тимченка раніше використовувалися у фінансових операціях, пов’язаних із майном та витратами російського президента.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Олександр Чачава став найбільшим акціонером Ozon, отримавши 34,95% акцій маркетплейсу. У липні 2025 року його структура придбала пакет у 27,71% за 38,2 млрд рублів, а згодом збільшила частку. Детальніше про власників Ozon та зв’язки компанії з російською владою – у матеріалі «Главкома».