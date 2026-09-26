Дизель знову подорожчав. Ціни на АЗС 26 вересня 2026 року

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar

Станом на 26 вересня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,58 грн за літр, дизельного пального – 99,23 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Порівняно з попереднім днем зміни зафіксовано, зокрема, у мережах WOG та KLO. На WOG стандартний бензин А-95 подешевшав із 92,90 до 92 грн/л, А-95+ – із 95,90 до 94,60 грн/л. Дизель став дешевшим на 1,10 грн – до 98,80 грн/л. Водночас дизель преміумкласу подорожчав із 99,90 до 100,90 грн/л.

На KLO дизельне пальне подешевшало з 99,80 до 97,90 грн/л. Вартість бензину А-95 залишилася на рівні 85,90 грн/л, А-95+ – 92 грн/л. А-92 продають по 84,50 грн/л, А-100 – по 99,90 грн/л.

На UPG ціна бензину А-95 становить 88,90 грн/л, А-95+ – 91,90 грн/л. Дизель коштує 97,90 грн/л, дизель преміумкласу – 99,90 грн/л. А-100 продають по 99,90 грн/л.

На ОККО бензин А-95 коштує 92,90 грн/л, А-95+ – 95,90 грн/л. Дизель продають по 99,90 грн/л, преміальний дизель – по 102,90 грн/л. А-100 також коштує 102,90 грн/л.

У мережі SOCAR літр А-95 коштує 94,90 грн, А-95+ – 97,90 грн. Дизельне пальне продають по 103 грн/л, дизель NANO Extro – по 104 грн/л. NANO 100 також коштує 104 грн/л.

На АЗС «Укрнафта» бензин А-95 коштує 88,90 грн/л, А-95+ – 88,90 грн/л, А-92 – 86,90 грн/л. Дизель продають по 97,90 грн/л, преміальний дизель – по 99,90 грн/л.

Ціни на пальне станом на 26 вересня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ 88,90 91,90 97,90 99,90 99,90 - 43,90 92,90 95,90 102,90 ↑ 102,90 102,90 - 45,50 92,00 94,60 100,90 ↑ 99,90 99,90 - 44,90 85,90 92,00 99,80 99,90 99,90 84,50 44,90 94,90 97,90 104,00 ↑ 104 104 - 45,50 88,90 88,90 99,90 99,90 - 86,90 42,90 85,49 - 96,44 - - - 42,63

Як змінювалися ціни на пальне

Після здешевлення на початку літа український ринок наприкінці липня зіткнувся з різким подорожчанням бензину та дизеля. У серпні зростання змінилося стабілізацією, а гуртові ціни на дизель почали знижуватися.

Експерти зазначають, що роздрібні ціни реагують на зміни гуртового ринку із запізненням. «Ціни підвищуються швидко, а пом'якшуються значно повільніше», – пояснював Михайло Гончар.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.