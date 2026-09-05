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Удари по продовольчих складах. Асоціація ритейлерів назвала товарні групи, які страждають найбільше

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удари по продовольчих складах. Асоціація ритейлерів назвала товарні групи, які страждають найбільше
В деяких миколаївських магазинах помітний дефіцит м’яса
фото: glavcom.ua

Найбільш чутливі товари – це молочні продукти, м'ясо, риба, овочі, фрукти, охолоджені товари

Унаслідок ворожих ударів по продовольчих складах у харчовому ритейлі найбільше постраждали категорії товарів із коротким терміном придатності та вимогами до дотримання холодового ланцюга. Про це розповів голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук в інтерв'ю «Главкому».

За даними Асоціації ритейлерів, найчутливішими позиціями наразі є:

  • молочні продукти;
  • свіже м'ясо та риба;
  • охолоджені товари;
  • овочі та фрукти.

Найбільші труднощі з адаптацією та перебудовою процесів виникають у постачальників, які мають один виробничий майданчик, єдиний основний склад або довгий цикл повторного імпорту. Водночас ризики зникнення товарів із полиць магазинів суттєво знижуються у випадках, коли продукцію можна оперативно замінити аналогами від інших виробників.

Також Андрій Жук розповів, що російські удари по українських підприємствах, складах і розподільчих центрах можуть призводити до скорочення окремих товарних позицій, однак підстав говорити про дефіцит цілих категорій товарів наразі немає. Найбільш уразливими є конкретні товари та бренди, виробництво або значні запаси яких зосереджені в одному місці.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що російські удари по складській інфраструктурі наразі не створюють загрози тривалого дефіциту продовольства. За його словами, українцям немає потреби формувати запаси продуктів на кілька місяців, хоча в умовах війни варто мати вдома базовий запас їжі.

Висоцький пояснив, що знищення та пошкодження складів змушує компанії перебудовувати логістичні ланцюги, через що можливі тимчасові затримки з доставкою окремих товарів.

Водночас це не означає їхнього довгострокового зникнення з полиць. Міністр також припустив, що додаткові логістичні витрати можуть спричинити зростання цін на продукти в середньому приблизно на 2,5%.

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Теги: продукти молочна продукція овочі фрукти риба м'ясо

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