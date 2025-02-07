Глава «Опори» пояснила, коли можуть пройти перші поствоєнні вибори

Айвазовська: Перші повоєнні вибори – після аудиту безпеки і за спецзаконом

В Україні під час воєнного стану не проводять вибори. Коли можуть пройти перші та як це зробити правильно на законодавчому рівні, пояснила Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

Айвазовська розповіла, що дату проведення післявоєнних виборів потрібно рахувати від завершення правового режиму воєнного стану. За її словами, у світовій практиці постконфліктні вибори – це 9-12 місяців підготовки. Тобто, знадобиться від 6 до 12 місяців, якщо не доведеться вирішувати глобальні проблеми.

«Якщо говорити про вибори в Україні, перше – потрібно визначитись, на якій території ми можемо їх організувати, навіть після режиму припинення вогню. Для цього має бути аудит безпеки по всій країні: чи є інфраструктура, у тому числі в разі обстрілів в день виборів або безкінечних сирен. Якщо це школа або громада близько до потенційних обстрілів? В день голосування Росія може йти на ескалацію, то тоді там треба збудувати шелтери. Жертви можуть делегітимізовувати процес або його паралізувати: один обстріл в день виборів може призвести до падіння явки по всій країні», – зазначає Айвазовська.

Айвазовська зауважує, що має бути спеціальний окремий закон, який створить основу для реалізації права в нових умовах: для когось – це голосування за кордоном, для когось – неподалік від лінії розмежування.

«Для когось – участь у виборах людини, яка ще не засуджена, але вже відбуваються слідчі дії і є підстави вважати, що вона чинила воєнні злочини або злочини в контексті шкоди нацбезпеці. У нас є заборонені партії. Але ці політики можуть трансформуватись в іншу політичну силу і йти на вибори. Чи може це нести загрозу нацбезпеці? Так, і для цього має бути рішення. Також, чи насправді ми підходимо люстраційним методом до перших повоєнних виборів. Такої дискусії зараз немає», – зауважує Айвазовська.

Нагадаємо, раніше США заявили про необхідність проведення виборів в Україні, аргументуючи це тим, що більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Росія маніпулює і поширює фейки про те, що влада в Україні нібито нелегітимна. Хоча під час воєнного стану вибори проводити заборонено Конституцією.

Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що під час війни не може бути жодних виборів. Також посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що Україна готова і надалі пояснювати, чому проведення виборів під час війни неможливо реалізувати.