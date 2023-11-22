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Справа «слуги» Одарченка: суд ухвалив рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа «слуги» Одарченка: суд ухвалив рішення
фото скріншот відео

Обвинувачений має право оскаржити ухвалу протягом п'яти днів

Сьогодні, 22 листопада, Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу народному депутату від «Слуги народу» та члену антикорупційного комітету Андрію Одарченку, якого викрили на ймовірній спробі підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. Одарченка взято під варту до 20 січня 2024 року із можливістю внести заставу у розмірі 15 млн грн. Про це стало відомо із онлайнтрансляції засідання ВАКС.

Обвинувачений має право оскаржити ухвалу в апеляції протягом п'яти днів.

До зали суду прийшло близько 20 осіб, готових брати народного депутата на поруки. Здебільшого це колеги Одарченка по Державному біотехнологічному університету, за «відбудову» якого нардеп нібито передавав хабар.

За словами адвоката, позитивну характеристику нардепу підписали більше 200 осіб – здебільшого працівники того самого університету.

Адвокат Одарченка заявив, що не розуміє, що таке «біткойни» і що в справі начебто є «штучно створені докази».

Адвокати додали, що Одарченко, будучи депутатом антикорупційного комітету, приймав багато непопулярних законів, а отже нажив собі ворогів. А ще згадали про 70 аркушів подяк Одарченку за гуманітарну допомогу. Нардеп начебто допоміг громадянам дровами, ліками і тд.

Сам Одарченко також побудував свої виправдовування на історіях про «допомогу людям під час війни». Розповів, що одразу після початку повномасштабної агресії прибув у Харків. Допомагав десяткам тисяч харків’ян і військовим, називав конкретні підрозділи, але без деталей. Зазначив, що жодних пропозицій щодо неправомірної вигоди не озвучував, просив Мустафу Найєма лише допомогти виділити кошти на ремонт університету.

Також нардеп почав стверджувати, що тема криптовалют у розмові з Мустафою Найємом з’явилася тільки тому, що Найєм попросив нардепа допомогти йому створити криптогаманець. Хоча судячи зі слів нардепа, про криптовалюти він взагалі майже нічого не знає.

Нагадаємо, НАБУ затримала народного депутата Одарченка на спробі підкупити біткоїнами голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Повідомляється, що чинний нардеп та член комітету Ради з питань антикорупційної політики пропонував голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму хабар у біткоїнах в еквіваленті $50 тис. 

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Теги: партія Слуга народу корупція Антикорупційний суд

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