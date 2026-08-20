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Скільки треба стажу, щоб піти на пенсію у 2027: відповідь ПФУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Скільки треба стажу, щоб піти на пенсію у 2027: відповідь ПФУ
У 2027 році для виходу на пенсію у 63 роки необхідно буде мати від 24 років стажу, а у 65 років – від 15 років
фото з відкритих джерел

У 2027 році для призначення пенсії у 60 років українцям знадобиться щонайменше 34 роки страхового стажу

В Україні продовжують зростати вимоги до мінімального страхового стажу, необхідного для оформлення пенсії за віком. Як повідомляють у Пенсійному фонді України, підсумкові показники у 2027 році залежитимуть від віку, у якому людина планує вийти на заслужений відпочинок,передає «Главком».

Зокрема, у 2027 році для призначення пенсійних виплат у 60 років громадянам знадобиться щонайменше 34 роки страхового стажу. Для виходу на пенсію у 63 роки необхідно буде мати від 24 років стажу, а у 65 років – від 15 років. Відповідно до рішення уряду, поетапне підвищення вимог для вікових категорій 60 та 63 років триватиме до 2028 року, коли мінімальний стаж для 60-річних досягне 35 років, а для 63-річних – 25 років.

Вимога щодо наявності 15 років стажу для виходу на пенсію у 65 років залишиться достатньою і надалі. Якщо ж особа не встигла набути навіть цього мінімуму, вона може претендувати на спеціальну державну допомогу.

Накопичений стаж також безпосередньо впливає на розмір пенсійної виплати, який розраховується за чинною формулою: П = Зп × Кз × Кс. У цій формулі П – це розмір пенсії, Зп – середня заробітна плата в Україні за три роки перед зверненням за призначенням виплати, Кз – індивідуальний коефіцієнт зарплати, а Кс – коефіцієнт страхового стажу.

Як відомо, деякі українські пенсіонери й у серпні можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. Її розмір залежить від кількості років понаднормового страхового стажу, а призначають таку надбавку автоматично. 

Доплату за понаднормовий страховий стаж отримують пенсіонери, які мають більше страхового стажу, ніж передбачено законодавством.

Нагадаємо, жителі гірських населених пунктів України також можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії. Однак така виплата не призначається автоматично. Для її оформлення необхідно проживати або працювати у населеному пункті, який має офіційний статус гірського, не менше шести місяців поспіль та відповідати іншим вимогам законодавства. Розмір такої доплати становить 20% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Теги: пенсія Пенсійний фонд

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