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Черга 500 охочих: пенсіонерка заснувала у США селище лише для жінок

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Черга 500 охочих: пенсіонерка заснувала у США селище лише для жінок
Засновниця спільноти для жінок похилого віку Робін Єріан стверджує, що потрапити до громади непросто
фото: The Bird's Nest / Facebook

Ініціаторка об’єднання: новеньких приймають лише після особистого знайомства з мешканками

У техаському Камбі понад 500 охочих минулого літа змагалися за єдине вільне місце у приватній спільноті мікробудинків, куди приймають лише жінок від 52 років. Оренда одного майданчика тут коштує від $450 на місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The U.S. Sun.

Ідея народилася з бажання заробляти на пенсії

Робін Єріан кілька років сама жила у мікробудинку й на власному досвіді переконалася, що таке житло може бути комфортним. Зрозумівши, що пенсійних заощаджень не вистачить на гідне життя, 71-річна американка вирішила перетворити земельну ділянку на джерело пасивного доходу. У 2022 році вона купила п'ять акрів (близько двох гектарів) землі в Камбі – невеликому містечку за 105 км на північний схід від Далласа, заплативши за нього $35 тис. з пенсійних накопичень.

Черга 500 охочих: пенсіонерка заснувала у США селище лише для жінок фото 1
фото: The Bird's Nest / Facebook

Ще $150 тис. пішло на облаштування території: підведення електрики, води й каналізації, укладання дороги та отримання дозволу на статус паркінгу для автопричепів. За словами Єріан, саме бюрократичне погодження зонування виявилося найскладнішим етапом.

Черга 500 охочих: пенсіонерка заснувала у США селище лише для жінок фото 2
фото: The Bird's Nest / Facebook

Оренда від $450 і черга з майже 500 охочих

Сьогодні на ділянці облаштовано 14 бетонних майданчиків, куди мешканки привозять власні мікробудинки або трейлери. Оренда одного місця коштує від $450 на місяць. У «The Bird's Nest» («Пташиному гнізді») наразі мешкають 12 жінок віком від 52 років – здебільшого одинокі, розлучені або вдови. Спільнота залишається практично завжди повністю заселеною: коли минулого літа звільнилося одне місце, на нього претендували близько 500 жінок.

Потрапити до спільноти непросто. «Щоб отримати шанс тут оселитися, потрібно особисто познайомитися зі мною й іншими мешканками», – розповіла Єріан. За її словами, претендентки нерідко прилітають до Техасу спеціально заради такої зустрічі.

Черга 500 охочих: пенсіонерка заснувала у США селище лише для жінок фото 3
фото: The Bird's Nest / Facebook

Спільна турбота замість самотності

За словами засновниці, мешканки «Пташиного гнізда» стали одна для одної не просто сусідками, а справжньою підтримкою: возять одна одну до лікаря чи на фізіотерапію, доглядають чужих собак під час відпусток, готують їжу у спільній літній кухні та допомагають із дрібним ремонтом мікробудинків. Єріан також організовує майстер-класи, де навчає жінок користуватися електроінструментом.

На території облаштовано спільний город, вогнища для посиденьок і навіть невеликий курник. Засновниця сподівається, що досвід «Пташиного гнізда» надихне інших американок створювати подібні спільноти для жінок похилого віку.

Подібні приватні ініціативи виникають на тлі загальної демографічної тенденції: аналітики Morgan Stanley прогнозують, що до 2030 року 45% американок віком від 25 до 44 років житимуть без партнера та дітей. Водночас старіння населення США створює додаткове навантаження на систему підтримки людей похилого віку: за оцінками експертів, кількість американців старших за 65 років до 2040 року зросте до 80 млн.

До слова, свою історію життя за океаном раніше розповідала й інша американська пенсіонерка з українським корінням: 80-річна емігрантка із Сімферополя порівняла вартість життя у США та в Києві.

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Теги: пенсія довголіття житло США пенсіонери

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