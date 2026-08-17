Черга 500 охочих: пенсіонерка заснувала у США селище лише для жінок
Ініціаторка об’єднання: новеньких приймають лише після особистого знайомства з мешканками
У техаському Камбі понад 500 охочих минулого літа змагалися за єдине вільне місце у приватній спільноті мікробудинків, куди приймають лише жінок від 52 років. Оренда одного майданчика тут коштує від $450 на місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The U.S. Sun.
Ідея народилася з бажання заробляти на пенсії
Робін Єріан кілька років сама жила у мікробудинку й на власному досвіді переконалася, що таке житло може бути комфортним. Зрозумівши, що пенсійних заощаджень не вистачить на гідне життя, 71-річна американка вирішила перетворити земельну ділянку на джерело пасивного доходу. У 2022 році вона купила п'ять акрів (близько двох гектарів) землі в Камбі – невеликому містечку за 105 км на північний схід від Далласа, заплативши за нього $35 тис. з пенсійних накопичень.
Ще $150 тис. пішло на облаштування території: підведення електрики, води й каналізації, укладання дороги та отримання дозволу на статус паркінгу для автопричепів. За словами Єріан, саме бюрократичне погодження зонування виявилося найскладнішим етапом.
Оренда від $450 і черга з майже 500 охочих
Сьогодні на ділянці облаштовано 14 бетонних майданчиків, куди мешканки привозять власні мікробудинки або трейлери. Оренда одного місця коштує від $450 на місяць. У «The Bird's Nest» («Пташиному гнізді») наразі мешкають 12 жінок віком від 52 років – здебільшого одинокі, розлучені або вдови. Спільнота залишається практично завжди повністю заселеною: коли минулого літа звільнилося одне місце, на нього претендували близько 500 жінок.
Потрапити до спільноти непросто. «Щоб отримати шанс тут оселитися, потрібно особисто познайомитися зі мною й іншими мешканками», – розповіла Єріан. За її словами, претендентки нерідко прилітають до Техасу спеціально заради такої зустрічі.
Спільна турбота замість самотності
За словами засновниці, мешканки «Пташиного гнізда» стали одна для одної не просто сусідками, а справжньою підтримкою: возять одна одну до лікаря чи на фізіотерапію, доглядають чужих собак під час відпусток, готують їжу у спільній літній кухні та допомагають із дрібним ремонтом мікробудинків. Єріан також організовує майстер-класи, де навчає жінок користуватися електроінструментом.
На території облаштовано спільний город, вогнища для посиденьок і навіть невеликий курник. Засновниця сподівається, що досвід «Пташиного гнізда» надихне інших американок створювати подібні спільноти для жінок похилого віку.
Подібні приватні ініціативи виникають на тлі загальної демографічної тенденції: аналітики Morgan Stanley прогнозують, що до 2030 року 45% американок віком від 25 до 44 років житимуть без партнера та дітей. Водночас старіння населення США створює додаткове навантаження на систему підтримки людей похилого віку: за оцінками експертів, кількість американців старших за 65 років до 2040 року зросте до 80 млн.
До слова, свою історію життя за океаном раніше розповідала й інша американська пенсіонерка з українським корінням: 80-річна емігрантка із Сімферополя порівняла вартість життя у США та в Києві.
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